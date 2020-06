Mi Stick TV: Xiaomi sort une nouvelle clé TV prochainement

Les télévisions connectées sont de plus en plus incrustées dans les foyers à l’image de Samsung, Sony ou même LG. Cette année est vraiment une aubaine pour Xiaomi qui a récemment annoncé la sortie de sa Mi TV 4S pour le 19 juin 2020. Néanmoins, il reste beaucoup de télévision qui ne dispose pas d’Android TV c’est à ce moment-là que Xiaomi rentre dans le monde de la clé TV tout-en-un. Le célèbre constructeur souhaite avant tout se frotter aux concurrents tels que Amazon avec ses FireTV. Nous pourrions aussi rajouter la Chromecast de chez Google en raison de l’utilisation similaire de celle-ci.

Un futur dorénavant possible grâce à Xiaomi qui va sortir pour une cinquantaine d’euros sa Mi Stick TV. Celle-ci est assez petite et se branche en HDMI sur l’arrière ou le côté de votre télévision. C’est totalement du Plug and play, vous le raccordez et elle fonctionne. Le constructeur se garde bien de dévoiler les informations techniques de ce dernier bijou technologique. Néanmoins, plusieurs données présentent sur internet avance qu’elle serait dotée d’un soc Amlogic S905 Y2. Ce processeur permettrait de visionner des vidéos en Full HD et même en Ultra HD. Celle-ci serait équipée de deux gigas de mémoire vive ainsi que de huit gigas de stockage en eMMC pour stocker les différentes applications.

Une baguette magique pour la Mi Stick TV

Celle-ci proposerait également de l’audio en DTS sur cinq canaux grâce au wifi 5. Une télécommande accompagnerait cette Mi Stick TV, connectée en Bluetooth 4.2. Des touches d’accès rapide seraient présentes comme il se fait déjà chez Samsung, LG ou même Sony. Aucune date n’est encore confirmée par Xiaomi du moins en Europe. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé d’une possible période de sortie dans les semaines qui arrivent. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou sur nos réseaux sociaux.