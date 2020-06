Sonic le film : une suite confirmée et actuellement en préparation

En début d’année est sortie une adaptation cinématographique du célèbre hérisson bleu de SEGA, Sonic. Nous vous invitions d’ailleurs à lire notre retour (bien mitigé) sur ce film ici.

Le film nous racontait l’histoire de Sonic, petit hérisson capable de courir à une vitesse dépassant celle du son. Mais son pouvoir est convoité et alors qu’il n’est qu’un enfant, il se voit obligé d’aller sur notre monde pour éviter une horde d’ennemis voulant s’emparer de lui. Dix ans plus tard, sur Terre, il fait la rencontre du policier Tom Wachowski. Ce dernier se voit obligé de collaborer avec Sonic pour récupérer un sac d’anneaux qu’il a perdu à San Francisco. Mais pendant ce temps, le tyrannique Dr Robotnik, joué par Jim Carrey, traque le hérisson bleu et cherche également à s’emparer de son pouvoir pour dominer le monde…

Une suite avec la même équipe

C’est le magazine Variety qui a diffusé la nouvelle jeudi dernier ; Paramount Pictures et Sega Sammy sont actuellement en train de mettre en chantier une suite à Sonic le film.

En effet, le film Sonic a eu assez de succès à un niveau commercial pour se permettre une suite. Jusqu’à la fermeture des salles, confinement oblige, il a atteint un score de 306 millions de dollars au box-office pour un budget de 85 millions. Il a même établi un démarrage record en tant qu’adaptation de jeu vidéo en film : 57 millions de dollars rien qu’en Amérique du Nord durant ses trois premiers jours d’exploitation.

Actuellement, nous savons que plusieurs membres de l’équipe du premier film reviendront. Nous retrouverons ainsi Jeff Fowler à la réalisation et le duo Pat Casey-Josh Miller au scénario.

Ce projet de suite venant tout juste d’être en route, nous n’avons pas plus d’informations.

Sonic le film est actuellement disponible en VOD et sortira en DVD et en Blu-Ray le 24 juin prochain.