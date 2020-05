Bouygues présente sa nouvelle box TV qui n’en n’est pas une

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours, Bouygues Télécom devait lancer une nouvelle box TV, seulement quelques mois après le lancement de sa Bbox Wifi 6.

Après la Freebox Delta, la SFR Box 8, leurs assistants connectés, leur designs attrayants, et un positionnement haut de gamme, Bouygues frappe fort. Cette « nouvelle » box n’en est pas une puisque physiquement elle n’existe pas. En effet, elle est directement intégrée dans le téléviseur.

« Rupture technologique » pour cette nouvelle box de Bouygues

“C’est une véritable rupture technologique : nous avons totalement dématérialisé la box TV.” sont les mots prononcés par Benoit Torloting, Directeur Général Adjoint des opérations Grand Public et Entreprises.

Ce lancement est donc plus axé « service » que matériel, et pour cause, cette offre n’est ni une option, ni un équipement gratuit. Il s’agit en effet d’une nouvelle offre indépendante des autres offres Bbox existantes.

Son nom? Bbox Smart TV. Elle propose alors pour 39,99€/mois avec un engagement de deux ans:

-Une connexion internet en fibre optique seulement avec un débit montant de 1Gbps et 500Mbps en descendant

-Une ligne fixe avec appels limités vers les fixes et les mobiles en France, et vers plus de 110 pays

-Ainsi que le service Bbox Smart TV, sous la forme d’une application Android TV, uniquement disponible sur les téléviseurs Samsung compatibles, et/ou vendus avec la box.

À noter que cette box sera fournie avec un modem/box internet physique seulement.

Une nouvelle box, vendue avec une TV Samsung

Pour mener à bien sa mission, et rendre encore plus attrayante cette offre, Bouygues Télécom s’est associé à Samsung. 3 modèles 4K récents sont proposés en 43, 55 et 65 pouces.

Au delà de l’aspect tarif et offre, Bouygues est le premier opérateur français à dématérialiser sa nouvelle box. Un sujet qui existait déjà chez Orange depuis quelques années par exemple. À savoir si Orange lancera bientôt un service similaire, à quel prix, et avec quelle compatibilité.