Pourquoi mon iPhone ne charge plus ?

Les problèmes de charge de l’iPhone font partie des problèmes couramment rencontrés par les utilisateurs. Cela constitue un véritable calvaire, surtout lorsque le smartphone est presque à plat, que vous en avez urgemment besoin et que vous ne trouvez pas de solution à ce problème. Ne vous inquiétez pas, dans cet article, nous allons identifier les causes qui pourraient empêcher votre iPhone se charger et comment les résoudre.

Que faut-il vérifier en cas de problème de charge sur iPhone ?

Avant de vous exclamer que votre iPhone est « foutu » ou ne marche plus, il est important de vérifier si le problème ne vient pas des éléments suivants :

La prise électrique fonctionne-t-elle normalement ?

Il est vrai que lorsqu’on rencontre un problème de charge sur un appareil électronique, on imagine rarement que la fautive soit la prise et non l’appareil en lui-même. Pourtant, cela peut bel et bien être le cas. Pour vérifier que la prise électrique n’a rien à voir avec votre problème de charge, essayez d’y brancher un autre appareil. Vous pouvez également essayer de recharger votre iPhone sur une autre prise pour voir si cela résout le problème. Ce n’est pas le cas ? Place à la vérification suivante !

Et si le problème venait de votre chargeur ?

Il n’est pas rare de voir des chargeurs d’iPhone dysfonctionner de temps à autres. Il faut effectivement savoir que le chargeur iPhone est un transformateur. Or, avec le temps, les transformateurs ont tendance à faire des siennes. Pour vérifier si c’est effectivement le cas dans votre situation, il vous suffit d’essayer de recharger votre iPhone sur un autre chargeur adapté. Si vous n’avez pas un autre chargeur iPhone à disposition, alors essayer de brancher le câble sur un ordinateur et voyez si ça fonctionne. En principe, si votre câble d’alimentation est compatible avec votre iPhone, il devrait aussi fonctionner sur votre ordinateur.

Et si c’est le câble d’alimentation qui présente un souci ?

Parfois, lorsqu’un iPhone ne charge plus, les fautifs ne sont ni la prise électrique, ni le chargeur, mais le câble d’alimentation. Souvent, les utilisateurs d’iPhone sollicitent énormément ce câble. Par conséquent, il s’use rapidement et peut cesser de bien marcher du jour au lendemain. Si c’est le cas, la solution est d’essayer un autre câble d’alimentation et de voir si cela résout le problème.

Vérifiez la prise du téléphone

Si vous avez vérifié la prise électrique, le chargeur et le câble d’alimentation mais que tout est ok, alors le problème est ailleurs. Il convient de vérifier, dans ce cas, si la prise de votre iPhone fonctionne normalement.

Il faut effectivement faire attention à la prise de votre iPhone étant donné que des débris peuvent s’y pénétrer et nuire à la recharge. Même si vous n’êtes plus confronté à un problème de charge, il convient de toujours nettoyer la prise pour s’assurer que rien n’y traine. Pour la nettoyer, vous pouvez vous aider d’une aiguille à coudre. Si vous constatez que la prise est bel et bien le problème, alors il faudra faire changer cette prise ou, à défaut, vous serez obligé de changer de téléphone.

Rien à faire, vous avez tout vérifié et rien n’indique que le problème vienne de l’extérieur de votre iPhone ? Dans ce cas-là, nous vous proposons de :

Faire un Hard Reset

Cela consiste à forcer le redémarrage de votre iPhone. La méthode à suivre varie selon le modèle de votre iPhone.

Pour les iPhone 8, ou modèles ultérieurs et iPhone SE de 2 ème et 3 ème génération : Il faut d’abord, appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton de diminution du volume. Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

et 3 génération : Il faut d’abord, appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton de diminution du volume. Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. iPhone 7, 7 Plus et iPod Touch 7 ème génération : Il faut maintenir le bouton latéral ou supérieur et le bouton de réduction du volume enfoncés jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

génération : Il faut maintenir le bouton latéral ou supérieur et le bouton de réduction du volume enfoncés jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. iPhone 6s, ou modèles antérieurs, iPhone SE de 1ʳᵉ génération, iPod Touch de 6ème génération ou modèles antérieurs : il faut maintenir le bouton latéral, ou le bouton du haut, et le bouton principal enfoncés jusqu’à voir le logo Apple.

Restaurer votre iPhone à partir du mode DFU

Si vous avez tout essayé, mais qu’il n’y a vraiment rien à faire, alors il faut mettre votre iPhone en mode de récupération, puis le restaurer à l’aide de votre ordinateur.

C’est quoi la restauration DFU ?

Une restauration DFU est un type particulier de restauration qui peut résoudre des problèmes logiciels graves. Toutefois, lorsque vous restaurez votre iPhone, vous effacez tout ce qu’il contient et le restaurez aux paramètres d’usine. L’idéal est d’utiliser un Mac, ou un ordinateur qui dispose de la version la plus récente de l’application Appareils Apple ou iTunes. De même, votre Mac doit être à jour.

Voici la procédure à suivre, d’après le site d’Apple :

1. D’abord, connectez votre appareil à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB.

2. Ensuite, il faut ouvrir le Finder sur votre Mac ou ouvrez l’app Appareils Apple sur votre PC. Si votre PC ne dispose pas de l’app Appareils Apple, ou si votre Mac fonctionne sous macOS Mojave ou version antérieure, ouvrez iTunes.

3. Gardez votre appareil connecté et attendez que l’écran Se connecter à l’ordinateur s’affiche :

iPhone 8 ou modèle ultérieur, y compris l’iPhone SE (2ᵉ génération et modèles ultérieurs) : appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume. Appuyez brièvement sur le bouton de diminution du volume. Appuyez ensuite sur le bouton latéral jusqu’à ce que l’écran Se connecter à l’ordinateur s’affiche.

iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPod Touch (7ᵉ génération) : maintenez le bouton du haut (ou le bouton latéral) et le bouton de réduction du volume enfoncés simultanément. Maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que l’écran Se connecter à l’ordinateur s’affiche.

iPhone 6s ou version antérieure, y compris l’iPhone SE (1re génération), et iPod touch (6ᵉ génération) ou version antérieure : maintenez le bouton principal et le bouton du haut (ou le bouton latéral) enfoncés simultanément. Maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que l’écran Se connecter à l’ordinateur s’affiche.

4. Localisez votre appareil sur votre ordinateur. Sur l’écran vous invitant à procéder à une mise à jour ou à une restauration, sélectionnez Mettre à jour. Patientez le temps que votre ordinateur télécharge le logiciel de votre appareil. Si le téléchargement dure plus de 15 minutes et que l’écran Se connecter à l’ordinateur se ferme, attendez la fin du téléchargement, puis répétez l’étape 2.

5. Une fois la mise à jour ou la restauration effectuée, configurez votre appareil.

Voilà, vous savez désormais comment résoudre un problème de charge sur iPhone.