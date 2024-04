Discord et Riot Games lancent une collection VALORANT

Discord annonce une collaboration inédite avec Riot Games pour offrir une collection exclusive VALORANT dans sa boutique. C’est une première pour la plateforme. Elle élargit son offre pour inclure des produits thématiques en collaboration avec des développeurs de jeux.

Une nouveauté attrayante pour les gamers

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 7 mai 2024, les utilisateurs de Discord peuvent accéder à des articles Valorant. Ceux-ci sont inspirés par des agents emblématiques de VALORANT tels que Jett, Reyna, Omen, ainsi que le nouveau venu. Ce nouvel agent est Clove, qui a été révélé cette semaine avec un pouvoir d’immortalité captivant. Cette collection limitée offre aux fans la chance de doter leurs profils de nouvelles apparences, d’avatars et d’effets de profil dynamiques. Ils resteront utilisables même après l’expiration de l’offre.

Ces articles permettent aux utilisateurs de Discord de manifester leur passion pour VALORANT de manière visuellement distincte et personnalisée. Le timing de cette offre coïncide avec le déroulement de l’épisode 8 de l’acte 2 de VALORANT. C’est une période de haute activité et d’engagement au sein de la communauté du jeu. Pour les joueurs, c’est l’opportunité de combiner leur amour pour le jeu avec une expression personnalisée. Et ce, sur une plateforme qu’ils utilisent déjà activement pour communiquer et jouer.

Quelles retombées pour Discord et ses utilisateurs ?

Le lancement de cette collection soulève des points intéressants quant à l’évolution de Discord comme espace pour les gamers. D’une part, elle répond à une demande croissante des utilisateurs pour plus de personnalisation et d’expression de soi à travers leurs profils. D’autre part, elle illustre une stratégie claire de monétisation pour Discord, cherchant à tirer profit de la popularité de jeux comme VALORANT.

Nico Maurette de Discord souligne l’enthousiasme des utilisateurs pour des styles qui reflètent leurs jeux préférés. Ce mouvement vers plus de personnalisation est attrayant. Mais il montre aussi comment les plateformes en ligne adaptent continuellement leurs services pour inclure des options plus commerciales.

En résumé, cette collaboration entre Discord et Riot Games enrichit l’expérience utilisateur et marque un pas vers une intégration plus poussée de contenus commerciaux. C’est une évolution intéressante pour Discord qui semble prêt à explorer de nouvelles avenues pour engager sa communauté tout en développant son modèle économique.