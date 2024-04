WhatsApp prend en charge les mots de passe sur iPhone

Connaissez-vous les passkeys ou clés d’accès ? Il s’agit de la nouvelle norme d’authentification utilisée par les grandes plateformes numériques. Introduite il y a quelques mois par Meta sur WhatsApp pour les appareils Android, cette mode de connexion est désormais disponible sur iOS.

En d’autres termes, les utilisateurs peuvent désormais se connecter à leurs comptes WhatsApp en utilisant l’authentification biométrique intégrée à leur appareil. Il peut s’agir de Face ID, de Touch ID ou encore du code PIN du smartphone. Plus besoin de créer et de mémoriser des mots de passe complexes !

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement. Alice Newton-Rex, responsable produit de WhatsApp, a déclaré dans un communiqué que cette fonctionnalité apparaître pour les utilisateurs iOS dans les semaines à venir en allant dans les Réglages, puis Compte et enfin Passkeys.

Elle a ajouté :

La vérification du mot de passe rendra la reconnexion à WhatsApp plus facile et plus sécurisée. Nous sommes ravis de lancer cela sur WhatsApp et d’offrir aux utilisateurs une couche de sécurité supplémentaire.