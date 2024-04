Plug Inn de Renault : Vers une mobilité durable tout en boostant votre économie locale

Dans sa volonté d’évolution vers une mobilité plus durable, Renault propose une solution pour accélérer l’accès à la recharge électrique. En effet, la marque a récemment lancé un nouveau service du nom de Plug Inn. Il s’agit d’une application gratuite et communautaire de recharge entre particuliers, appréciée par plus de 80,000 utilisateurs à ce jour.

Quézaco Plug Inn ?

Destinée aux conducteurs de véhicules électriques, l’application permet de se recharger partout en France. Elle offre également la possibilité aux propriétaires de bornes privées de générer des compléments de revenus. Un avantage considérable surtout dans les zones rurales, moins dotées de ces installations.

Plug Inn Renault

Et ce n’est pas tout ! Pour accompagner la transition vers l’électrique et face à l’interdiction future des moteurs thermiques d’ici 2035, Renault offre aux professionnels et commerçants une interface gratuite nommée Plug Inn for Business. Ce système leur permet d’inscrire leurs bornes, générer du trafic et offrir un nouveau service à leurs clients. Une initiative particulièrement bienvenue pour soutenir l’activité des commerces de proximité.

Borne de recharge et petits commerces : Une alliance efficace

D’après une étude de Bump, 1 français sur 4 roulant en électrique aurait délaissé un magasin car ce dernier ne proposait pas de borne de recharge. En reconnaissant cette opportunité, Renault s’engage à revivifier les centres-villes en faisant de ces derniers de véritables pôles d’attraction.

En effet, le 30 avril 2024, Plug Inn for Business, sera disponible pour les professionnels et commerçants. Selon Laurent Aliphat, VP Renault Brand Content Creation, cette initiative a pour but de favoriser la vitalité économique des centres-villes en utilisant un réseau potentiel de plus de 3 000 bornes de recharge électrique.

Plug Inn borne de recharge

Plug Inn for Business : Mode d’emploi

Les commerçants propriétaires de bornes et les conducteurs pourront profiter de plusieurs avantages tels que l’inscription gratuite, la planification de l’itinéraire, la réservation et la géolocalisation d’une borne. On note aussi des fonctionnalités pour charger et payer en toute sécurité.

Côté commerçants disposant d’une borne de recharge, l’application permet de partager et monétiser sa borne en toute sécurité. Un tableau de bord personnalisable pour estimer ses gains financiers, et suivre les statistiques des revenus accumulés ainsi que l’usage fait du service est également proposé.

Voilà une belle initiative de Renault qui œuvre pour une transition écologique tout en dynamisant l’économie locale. Et vous, allez-vous télécharger cette application ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaires.