Star Wars Battlefront 2 gratuit aujourd’hui sur PC !

La saga Star Wars a marqué plusieurs générations. Son univers futuriste, ses personnages charismatiques et son action frénétique nous ont offert du grand spectacle au cinéma. Depuis le début du jeu vidéo, un grand nombre de jeux de la licence ont vus le jour. À partir du 15 janvier 2021, Star Wars Battlefront 2 est gratuit sur l’Epic Games Store.

Star Wars : la saga des Jedi

Comme à son habitude l’Epic Games Store, nous offre un jeu de qualité. Il faut avouer que durant la fin d’année nous avons pu obtenir de superbes hits du jeu vidéo tels que Jurassic World Evolution, Alien Isolation, ou encore Metro 2033 Redux. Pour fêter la nouvelle année, encore du lourd avec un titre d’EA : Star Wars Battlefront 2.

À compter du 15 janvier 2021, vous pouvez obtenir ce triple A du studio américain basé sur l’univers de Georges Lucas. Attention, il est important de rappeler que le jeu est offert uniquement sur PC.

May the force be with you !

Dans ce second épisode de battlefront, vous pourrez représenter soit le côté de la lumière soit le côté obscur de la force. Au choix, il vous est possible d’incarner un Jedi ou bien un Sith. Bref vous serez au cœur de la guerre entre l’empire et la rébellion.

Vous pourrez mener des combats sur terre avec votre sabre laser ou dans les airs aux commandes d’un X-Wing. C’est un véritable hit ! Et rassurez-vous Electronics Arts a mis fin aux micro transactions qui gangrenait le jeu. En effet, pour progresser il suffisait de payer, le gameplay était eu second plan. Mais face à la gronde des joueurs du monde entier EA est revenu en arrière.

Alors petit padawan, sur l’Epic Games Store tu y ira. Le jeu gratuit tu auras. Sinon Dark Vador, le Café du Geek t’enverra !



