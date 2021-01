Netflix va participer à la restauration du Napoléon de Abel Gance

Publicité

La nouvelle nous parvient d’un communiqué dévoilé jeudi dernier. Après sa collaboration avec MK2 en avril 2020, la grande plateforme de SVOD a fait part de son engagement auprès de la Cinémathèque Française. Fondée en 1936, cette organisation a pour but la préservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique français. Et c’est auprès d’elle que Netflix vient tout juste de s’engager comme mécène. Elle va notamment aider au projet de reconstitution d’un film.

Il s’agit du Napoléon de Abel Gance, considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

Ce film historique de 1927 retrace 15 années de la vie du célèbre empereur, incarné par Albert Dieudonné. Nous allons ainsi de son enfance jusqu’à sa première grande campagne, la campagne d’Italie. Porté aux louanges dès sa sortie, nous retenons Napoléon notamment pour sa réalisation, considérée comme techniquement révolutionnaire pour l’époque.

Une aide à un travail de restauration opéré depuis 2008

Il existe plusieurs versions de Napoléon. Parmi elles, une version courte de 3h50, appelée Opéra, ou une version longue de 7 heures intitulée Apollo. Et c’est cette dernière que la Cinémathèque Française, depuis 2008, projette de reconstituer dans son intégralité. C’est sous la direction du réalisateur et chercheur Georges Mourier que l’opération s’effectue. Netflix vient donc apporter à ce travail « une contribution majeure » pour citer le communiqué dévoilé jeudi dernier.

Publicité

Dans ce même communiqué, Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque Française, prévoit de terminer la restauration d’ici fin 2021 :

Ce monument cinématographique n’a jamais cessé d’être à la fois un objet de fascination et une énigme : au total, 22 versions du film ont été identifiées. Notre ambition est de reconstituer la version la plus aboutie et la plus proche de l’œuvre originale de 1927, à partir de la version légendaire « Apollo ». Nous prévoyons d’achever la restauration fin 2021, pour le bicentenaire de la mort de l’Empereur. Frédéric Bonnaud

Ce dernier continue en affirmant être fier de collaborer avec Netflix, sentant un partenariat à venir :

Nous sommes heureux du concours décisif de Netflix pour la reconstruction de ce grand chef-d’œuvre du cinéma mondial […] Nous sommes convaincus que ce projet d’ampleur est le début d’un partenariat fructueux avec Netflix. Frédéric Bonnaud