MagicFogger, le gadget de poche qui détruit les bactéries

Scosche Industries est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels sanitaires. Sa sollicitation a été plus intense en cette période de crise sanitaire liée au COVID-19. Et l’entreprise a répondu aux attentes placées en elle en réalisant des gadgets assez innovants. L’un d’entre eux est le MagicFogger, un appareil désinfectant très polyvalent et portable. Trouvez quelques-unes de ces caractéristiques dans cet article.

Le désinfectant antibactérien / antiviral portable

MagicFogger remplit une autre fonction assez importante en cette période de pandémie du COVID-19. En effet, il est un désinfectant antibactérien / antiviral portable, parfait pour une utilisation à l’intérieur des véhicules, des maisons, des bureaux, des écoles, des restaurants, des avions et plus encore. Il libère une fine brume d’eau électrolysée HOCI approuvée par la FDA, connue sous le nom de MagicFog. Cette solution se fixe immédiatement, attaque et tue, les germes et les virus. 100 fois plus puissant que l’eau de javel, mais 100% biologique, MagicFog est totalement sans danger pour les humains, les animaux et l’environnement. Il est sans danger pour les zones occupées, tue 99,94% des microbes et est très efficace contre les virus. Il dispose d’un réservoir rechargeable et est alimenté par une batterie rechargeable de 3200 mAh. Ce qui lui confère une autonomie suffisante pour au moins une demi-journée.

Le pulvérisateur passe partout

De par sa petite taille, le MagicFogger est un gadget très polyvalent que vous pouvez amener partout. Il peut tenir dans un sac à main, dans une sacoche, et même dans une poche de votre pantalon. L’entreprise californienne Scosche a pensé à tout en mettant au point ce désinfectant. MagicFogger vous permet de maintenir vos alentours propre, de vous protéger, vous, votre famille et vos amis tout restant doux pour tout le monde. Depuis son officialisation et sa commercialisation, il est devenu un matériel indispensable pour les chirurgiens et les travailleurs de l’industrie agro-alimentaire pour éliminer bactéries et virus. Beaucoup de dentistes l’utilisent même comme bain de bouche pour leurs patients.

