L’entreprise Philips Lighting rebaptisée « Signify » est le leader mondial en conception, développement, fabrication et commercialisation de produits, systèmes et services LED connectés. La société néerlandaise de technologie exploite le pouvoir incroyable de la lumière, surtout en matière d’électroménager, d’équipement médical et d’éclairage au monde. Elle vient à nouveau d’innover avec un module d’interrupteur encastré d’éclairage. En voici quelques détails.

La présentation d’un des nouveaux produits de Signify

Signify présente aujourd’hui trois nouveaux produits Philips Hue : un module Hue encastré pour les interrupteurs d’éclairage existants, une nouvelle barre d’éclairage extérieure et un variateur raffiné. Le module d’interrupteur mural Philips Hue a été imaginé pour solutionner un problème récurrent. En effet, il permet aux propriétaires de lampes intelligentes Hue de résoudre ce problème qu’ils subissent depuis longtemps. Il s’agit de ne pas détenir le contrôle absolu sur l’ampoule Hue «intelligente» installée dans un endroit de la maison comme un plafonnier depuis votre téléphone. Cette situation était d’ailleurs favorisée par le fait de ne pas vivre seul dans la maison. Être en couple, avoir des enfants ou vivre en colocation perturbait ce contrôle.

L’innovation technologie au service du monde

Le nouveau module de commutateur mural est alimenté par une batterie avec une durée de vie d’au moins cinq ans. Selon Signify, l’innovation implémentée dans ce nouvel interrupteur encastré le rend beaucoup plus intelligent que le précédent. Réduisant ainsi, considérablement, les interruptions inattendues. Le module de commutation encastré ne rend tout de même pas les lumières ordinaires intelligentes. C’est-à-dire qu’il n’est pas compatible à tout genre de lumière. Il ne contrôle que les lumières d’ampoules intelligentes Hue. Ce module d’interrupteur encastré, dit du « futur », coutera environ 40 euros l’unité et 70 euros la paire lors de son lancement. Un lancement qui se fera en Europe au printemps, avant de s’étendre en Amérique du Nord puis au reste du monde un peu plus tard.

