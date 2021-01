Publicité

De nos jours il est de plus en plus compliqué de trouver de réelles nouveautés dans le paysage des smartphones. C’est ce qu’a voulu contrer Vivo, une marque chinoise de plus en plus connue dans nos contrées. Avec l’un de ses derniers nés, le Vivo X51 5G, introduit une réelle nouveauté : un gimbal intégré à la caméra principale. Que vaut cette nouveauté dans la réalité ? C’est en partie ce que nous allons découvrir durant ce test.

Unboxing

Vu que la marque n’est pas des plus connues sur notre continent, nous retrouvons un gentil message dès l’ouverture : « Hello Europe ». Le reste de la boite est entouré d’un joli nœud qui dévoilera enfin le contenu tant attendu. Nous retrouvons les classiques notices d’utilisations, accompagnées de petites astuces pour faire de belles photos. Au niveau des accessoires il y a le basique et un peu plus : Le chargeur et son câble USB-C ainsi qu’un adaptateur USB-C – Jack 3.5mm. Viennent ensuite les écouteurs intra-auriculaires ainsi qu’une coque en silicone.











Design du Vivo X51

Ce Vivo X51 est très bel objet, offrant de très bonnes finitions ainsi qu’une prise en main agréable grâce à ses bords incurvés. Les matériaux utilisés sont plutôt nobles avec, notamment, un cerclage en métal tout autour de l’écran. Écran qui, d’ailleurs, occupe pas moins de 90% de la face avant, un très bon point !

Sur ce Vivo X51 nous retrouvons tous les boutons sur la tranche droite, la tranche gauche restera nue. La tranche inférieure accueillera un haut-parleur, la prise USB-C ainsi que le tiroir SIM. À noter que ce dernier ne pourra pas prendre en charge de carte micro SD. La prise jack est également absente de la liste des connectiques. Sur la face arrière, c’est l’assez gros module photo que nous retrouvons.

Appareil photo : la grande nouveauté

S’il y avait une seule fonctionnalité à retenir sur ce smartphone, ce sera, selon moi, l’objectif monté sur gimbal. Il s’agit du capteur principal, le plus gros, de 48MP et offrant une ouverture à f/1.6. Les deux caméras dessous sont celles pour les portraits de 13MP et les Super Macro / Ultra grand-angle. Le dernier objectif, c’est le téléobjectif périscopique qui permettra un zoom optique x5 et un Hyper Zoom jusqu’à x60. Ce dernier pourra être utilisé pour, par exemple, prendre en photo la lune. Oui oui, la lune. Et dans une qualité assez hallucinante. Pour plus de photos en pleine qualité, n’hésitez pas à aller voir l’album Flickr.

Un mode nuit est également présent et offre de très bonnes performances. Il sera possible de choisir différents filtres, qui offriront des résultats plutôt sympathiques, voir ci-dessous (COVID oblige, je n’ai pas pu me déplacer dans de beaux endroits pour faire des photos de nuits).

Les photos de jour ne sont pas en reste non plus. Cela faisait longtemps que je ne prenais pas autant de plaisir à regarder des photos après un shoot. Les couleurs sont plutôt fidèles et la qualité générale des clichés est de très bonne facture.

Les vidéos sont également très bonnes, avec notamment l’ajout du gimbal. L’activation de ce dernier fera chuter la qualité à du FHD maximum (1920x1080p), mais vous gagnerez en qualité de lecture. En effet le gimbal permet de réduire au maximum les tremblements dus à une capture à la main. Dans les faits c’est plutôt efficace, les mouvements pourront paraître un peu brusques, c’est le seul défaut que j’ai pu relever.

Autonomie et performances

Le côté performance est sûrement la partie qui, sur le papier, a été un peu mise au rabais. En effet nous retrouvons un processeur Snapdragon 765G, un processeur de milieu de gamme. Il est accompagné de 8Go de RAM ainsi que de 256Go de stockage. Si sur le papier le processeur peut faire un peu léger sur un smartphone de ce calibre, il n’en est rien dans la réalité. Tout est fluide et performant, tout ce qu’on attend d’un smartphone vendu 799€.

Avec une batterie de 4315 mAh, le Vivo X51 aura de quoi tenir plus ou moins 2 jours avant de passer par la case recharge. Et cette étape-là ne sera pas des plus pénibles puis qu’avec un chargeur 33W, le chargement de 0 à 100% se fera en à peine plus d’une heure. Ce n’est pas le meilleur score, mais il ne faut pas oublier que la photo est l’un des points d’orgue de ce smartphone.

Conclusion

En conclusion ce Vivo X51 est, selon nous, un très bon smartphone. La partie photo est le point d’orgue de ce smartphone avec une nouveauté : le gimbal. Certes ce n’est pas parfait, mais il faut voir ça comme une vitrine du futur de nos smartphones. C’est un réel plaisir d’utiliser ce smartphone au quotidien, que ce soit pour la fluidité générale, la vidéo ou encore la photo. Je ne peux que vous conseiller le Vivo X51 5G, disponible dès 699€ (799€ à sa sortie).

Vivo X51 5G 699 9 Design 9.0/10

















Performances 9.0/10

















Appareil photo 9.0/10

















Points positifs Le gimbal intégré

La qualité photo & vidéo Points négatifs L'OS un peu lourd Acheter à la Fnac

