CES 2021 – Le meilleur des Startups de Corée du Sud au MIK

Le plus grand salon technologique au monde, CES 2021, s’est tenu du 11 au 14 janvier et le dernier jour, AVING News a décerné les Best of MIK Awards aux entreprises de Corée du Sud. En tant que juges, Lecafedugeek, le réseau d’information mondial AVING News et IT Donga ont participé.

Selon les données divulguées par la CTA, 2 000 entreprises de 130 pays ont participé au CES 2021. De Corée du Sud, 345 entreprises et institutions ont participé, arrivant en deuxième position après les États-Unis. Alors que la France n’a mis en avant que 135 Startups cette année. La compétitivité commerciale des entreprises coréennes s’est encore renforcée. Les startups qui ont fait briller le CES 2021 ont été annoncées lors des Best of MIK.

Le Café Du Geek – BEST 3 OF CES 2021 Corée du Sud

DI Electronics

DI Electronics a participé au pavillon de l’Agence de contenu Gyeonggi de Corée du Sud au CES 2021 pour présenter qwerty case, son clavier sans fil pour les malvoyants.

Pour la première fois au monde, nos produits peuvent être saisis à l’aide des dix doigts, même sur mobile. Il faut très peu de temps pour apprendre la méthode de saisie avec la même disposition de touches que le clavier de l’ordinateur. La vitesse d’entrée est rapide et le taux de faute de frappe est considérablement réduit.

De plus, il présente l’avantage d’être facile à transporter car il se présente sous la forme d’un étui pour smartphone. Puisqu’il peut être utilisé avec un smartphone, il est également facile d’utiliser des fonctions gestuelles exclusives.

Il est optimisé en tant qu'appareil qui aide les malvoyants à utiliser les smartphones. C'est également un grand avantage de pouvoir le fournir au marché à moins de 1/20 prix par rapport aux dispositifs d'entrée d'informations existants. Car il a été développé en mettant l'accent sur les fonctions essentielles.

GoodByeCar

GoodByeCar a participé au pavillon de l’Agence de contenu Gyeonggi Corée du Sud au CES 2021 pour présenter BASTRO-2KW, son alimentation auxiliaire portable. C’est une entreprise spécialisée dans le recyclage des véhicules électriques et fabrique des banques d’alimentation portables de grande capacité. Son premier produit BASTRO Power Bank a remporté le Good Design Award 2020 organisé par le MOTIE.

Nos produits peuvent être contrôlés via une application mobile à l’aide de la technologie Bluetooth. Il détecte et informe les utilisateurs des situations dangereuses telles que la décharge excessive et la charge, et la surchauffe. Il s’agit d’une batterie portable haute efficacité de 2KW qui peut facilement vérifier l’état de charge et l’utilisation de la batterie. La taille est plus petite que d’autres produits de même capacité.

En utilisant le BMS, les accidents qui peuvent survenir pendant l’utilisation peuvent être évités. En utilisant des batteries retirées des véhicules électriques, les émissions de carbone peuvent être réduites et les coûts de production peuvent également être réduits.

WayneHills Ventures

WayneHills Ventures a participé au pavillon de Séoul Corée du Sud au CES 2021 pour présenter AI Video Converter. Le service d’intelligence artificielle qui produit automatiquement du texte en service vidéo.

AI Video Converter, un service d’intelligence artificielle qui produit automatiquement du texte en vidéo. 80% d’automatisation, 20% de personnalisation. Il fournit une fonction de personnalisation pour améliorer la satisfaction client et gérer la qualité du contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent modifier leurs propres images, sources sonores et clips vidéo comme ils le souhaitent en les insérant.

Si vous utilisez nos produits pour traiter une myriade de textes tels que l’édition, vous pouvez rapidement et facilement produire des vidéos à un coût économique. Sur la base de l’IA et de la base de données cloud, nous nous préoccupons de l’avantage du marché sur le marché actuel dans la mesure où la distribution ne prend que trois à cinq jours en raison de 1/10 de la compétitivité des prix par rapport aux concurrents et de la conversion vidéo automatique. Nous prévoyons d’étendre notre activité de vision globale non seulement en Corée, mais également dans des pays du monde entier, y compris les États-Unis.

AVING NEWS – BEST 3 OF CES 2021 Corée du Sud

AVING NEWS a couvert le CES, le MWC et l’IFA lors des 14 dernières années. Ils signalent des problèmes majeurs sur le marché mondial et présentent au monde des entreprises coréennes exceptionnelles.

MediWhale

MediWhale a participé au CES 2021 avec le pavillon de Séoul Corée du Sud pour présenter DrNoon. Sa solution intégrée d’intelligence artificielle pour le diagnostic des maladies oculaires et la prédiction des maladies vasculaires. DrNoon est un appareil de diagnostic médical logiciel AI tout-en-un qui intègre une caméra ophtalmique, une IA et des cartes électroniques médicales.

Il peut examiner et analyser les images du fond d’œil grâce à une base de données intégrée qui comprend les maladies ophtalmiques classées cliniquement (cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, etc.) et les maladies systémiques (maladies cardiovasculaires, fonction rénale, diabète, sarcopénie, anémie, etc.) .

DrNoon est un système d’examen précis des maladies oculaires simple, rapide et facile d’accès qui permet aux utilisateurs de diagnostiquer les maladies oculaires et de prédire les maladies systémiques avec la photo du fond de l’œil. A travers le CES 2021, nous souhaitons rencontrer des partenaires stratégiques et favoriser la croissance de l’entreprise.

The2H

The2H a participé au pavillon Gyeonggi Corée du Sud au CES 2021 pour présenter Hyperspace, son contenu de jeu VR. Le studio créatif The2H crée du contenu de jeu en réalité virtuelle qui permet aux utilisateurs de vivre une immersion unique. Il a également participé à plus de 48 films à succès, quatre attractions (Transformer Ride d’Universal Studios) et des projets de réalité virtuelle de haute qualité (CARN Y ARENA).

Le «jeu de réalité connecté» de nouvelle génération Hyperspace est un contenu culturel de nouvelle génération créé avec le savoir-faire d’experts graphiques et de talents mondiaux qui ont participé à la production de films à succès hollywoodiens. Il offre un jeu et une expérience de haute qualité qui stimulent les cinq sens.\

Il s’agit d’une nouvelle activité de contenu qui permet aux utilisateurs de s’immerger dans le contenu du jeu et d’en faire l’expérience de manière plus diverse, et les simulateurs peuvent être installés et remplacés par du matériel modulaire.

NAMUTECH

NAMUTECH a exposé au CES pour la deuxième fois cette année. En tant qu’entreprise spécialisée dans le cloud, l’IA, le big data, la ville intelligente, elle promeut la valeur future de l’entreprise et présente la solution de transformation numérique appliquée à l’ensemble du secteur.

La société a présenté sa solution de conversion numérique «Smart DX Solution». Mais aussi, présenté des stratégies de cloud, d’intelligence artificielle, de big data et de ville intelligente optimisées pour les entreprises. Smart DX Solution fournit aux clients un service de transformation numérique unique avec des performances inégalées et des fonctionnalités innovantes. Grâce à cela, les entreprises peuvent gérer efficacement les ressources informatiques avec des fonctions mises à niveau et des prix raisonnables.



Nous avons terminé la préparation pour contester les activités d’innovation à forte croissance avec Smart DX Solution. Nous allons faire émerger l’innovation dans diverses industries avec une compétitivité technologique exceptionnelle. PDG de NAMUTECH, Chul Jung

IT Donga – BEST 3 OF CES 2021 Corée du Sud

IT Donga est un média informatique complet créé par dongA.com et Game Guru en 2004. En tant que média spécialisé en informatique qui diffuse des actualités nationales et internationales, il diffuse rapidement et avec précision des actualités informatiques générales telles que les ordinateurs, les mobiles, les réseaux, l’électronique grand public, Internet , semi-conducteurs et jeux aux lecteurs.

Coconut Silo

Coconut Silo a participé au pavillon de l’agence de contenu Gyeonggi Corée du Sud au CES 2021 pour présenter Coco Truck, sa solution logistique à guichet unique. Coco Truck est une plate-forme logistique qui lie avec succès le marché de la logistique en un seul. Il relie l’entreprise de logistique, les propriétaires de fret et les chauffeurs de camion pour améliorer le secteur de la logistique en augmentant l’efficacité et la confiance.

L’application fournit un service de devis automatisé pour faciliter le processus d’envoi des propositions. Cela aide également à réduire considérablement l’argent de l’essence avec un système de consolidation intelligent pour permettre le mouvement de plusieurs cargaisons en un seul processus de transit et un algorithme de correspondance pour aider les conducteurs à obtenir des commandes proches de leurs garages lorsqu’ils sont loin, économisant ainsi du temps et argent du gaz.

Coconut Silo a travaillé avec de nombreuses grandes entreprises comme Hyundai Motors, Kia Motors, Mercedes-Benz et Fujitsu. La société espère étendre son marché outre-mer à divers pays asiatiques comme la Chine, le Vietnam, l’Inde et le Japon. Ainsi que les pays de l’ASEAN et atteindre les entreprises de logistique et les propriétaires de cargaisons.

Bronine

Bronine a participé au pavillon Séoul Corée du Sud au CES 2021 pour présenter Volkit, technologie de charge à tension libre. Il a été lancé en Kickstarter à la mi-novembre. Et a reçu le grand prix du projet K-Global organisé par le ministère des Sciences et des TIC.

Le Volkit de Bronine est une technologie qui peut charger tous les appareils électroniques indépendamment de la tension. La technologie Volkit peut convertir une alimentation de type 110-220V AC en type DC, qui est un type basse tension et courant. Et peut l’élever à une haute tension de 15V en recevant un basse tension de 5V en entrée.



La technologie Volkit est pratique pour les consommateurs, l’avantage de réduire les coûts en éliminant le besoin de fabriquer des chargeurs pour chaque type d’électronique. Et de contribuer à la préservation de l’environnement en réduisant le gaspillage aveugle de chargeurs / adaptateurs. J’espère que la participation au CES 2021 deviendra un raccourci vers la collaboration B2B.

PiQuant

PiQuat a participé au pavillon de Séoul Corée du Sud au CES 2021 pour présenter une technique spectroscopique qui a résolu le problème du bruit.

La spectroscopie est une solution d’analyse de composants personnalisée utilisant la lumière qui peut mesurer n’importe quelle substance jusqu’au niveau moléculaire, quelle que soit sa forme solide, liquide ou gazeuse. Cependant, il y a trop de bruit pendant le processus de mesure, et c’est trop gros et trop cher. En conséquence, PiQuant a développé une technologie unique de suppression du bruit qui distingue et supprime les signaux de bruit, et a amélioré le rapport signal sur bruit (SNR) à 48 000 fois.

Grâce à notre technologie, nous pouvons fabriquer un petit spectromètre peu coûteux tout en maintenant une sensibilité élevée. Il a une fiabilité de mesure très similaire à celle du spectromètre coûteux du laboratoire. Nous avons déposé 17 brevets pour la technologie spectroscopique et enregistré six brevets. Nous travaillons avec des partenaires mondiaux dans diverses industries. Notre spectroscope peut être appliqué dans une variété de domaines tels que les maisons intelligentes, les villes intelligentes, les usines intelligentes, les fermes intelligentes et les soins de santé.

Made In Korea MIK depuis 2016

MADE IN KOREA (MIK), depuis 2016 a pour mission de promouvoir les entreprises coréennes dans le monde, par AVING News. Aidant les entreprises coréennes à développer leurs activités internationales. Ça en utilisant les médias collaborant au niveau mondial, YouTubers, plateformes de financement participatif et investisseurs. Ils ont également organisé le BEST OF MIK, l’événement visant à sélectionner les produits et services compétitifs parmi les participants.

Cette année, le CES 2021 s’est déroulé entièrement en numérique pour la première fois en raison de la pandémie COVID-19. Environ 2 000 entreprises du monde entier y ont participé et 386 entreprises ont remporté un prix de l’innovation.