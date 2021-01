Publicité

Comme chaque mois Amazon vous offre différents produits, ou contenus avec son service Prime Gaming. Petit rappel: Prime Gaming est un service gratuit à partir du moment où vous possédez un abonnement Amazon Prime.

Ce mois-ci Amazon est extrêmement généreux avec pas moins de 5 contenus offerts et pas moins de 35 jeux gratuits.

Amazon vous offre pas moins de 1 million de dollars en jeu et l’accès au sonar du sous-marin Kasotka.

L’un des jeux les plus emblématiques de 2020 se voit offrir du contenu gratuitement. En effet vous pourrez récupérer le costume Winter Warmer qui est une exclusivité Prime Gaming. Il vous sera aussi offert 3 couronnes.

League of Legends et Legends of Runeterra