Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de janvier 2021

Envie de jouer à de nouveaux jeux en ce début d’année ? Le Xbox Game Pass est là pour vous régaler. Pour le mois de janvier 2021, Microsoft va ajouter sept nouveaux jeux à son service.

Mois après mois, le service d’abonnement Xbox Game Pass continue d’être agrémenté. En ce début d’année, Microsoft promet de belles choses avec sept nouvelles licences. Découvrons ensemble à quoi vous allez bien pouvoir jouer sur xCloud, PC et Xbox.

Xbox Game Pass : quoi de neuf en janvier 2021 ?

Alors que Microsoft fait tout son possible pour offrir les Xbox Series aux joueurs, la firme dévoile tout de même de nouveaux jeux qui arriveront en janvier 2021 sur le Xbox Game Pass.

Pour commencer, on peut noter l’arrivée de trois jeux le 7 janvier. Tout d’abord, PES 2021 arrivera sur xCloud et consoles Xbox. Une bonne façon en soi de se remettre au sport entre amis, même si FIFA prône en grand maitre des jeux de football. Envie de vous bastonner ? Injustice 2 fait son entrée dans le Game Pass (Cloud, PC et consoles). On y retrouve plusieurs personnages phares de l’univers DC Comics. Uniquement réservé au cloud et aux consoles, The Little Acre est un jeu d’aventure où Lily et son père se retrouvent dans un monde inconnu. Pour finir sur les ajouts consoles et cloud, Torchlight III, un jeu de rôle d’action, sera disponible le 14 janvier.

Trois jeux seront ajoutés en plus sur le Xbox Game Pass PC le 14 janvier : Neoverse, un jeu de carte stratégie ; What Remains of Edith Finch, un jeu d’aventure de type walking-simulator, et YIIK: A Postmodern RPG.

Les jeux qui tirent leur référence

Qui dit nouveau mois, dit aussi nouveaux départs. En effet, quatre jeux quittent le Xbox Game Pass le 15 janvier:

FTL: Faster Than Light ;

My Friend Pedro ;

Sword Art Online: Fatal Bullet ;

Tekken 7.

