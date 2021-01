PS5 et Xbox Series en rupture de stock, Ikea les affiche en magasin

Ikea ne cesse de s’adapter aux habitants du monde entier et même les joueurs de jeu vidéo. La firme suédoise vient d’implémenter des PS5 et des Xbox Series X factices en magasin. Une façon originale de consoler les joueurs en leur permettant d’acheter un meuble qui pourra supporter leur futur console.

Changer de meuble de TV va désormais être un peu plus facile pour les possesseurs (ou futurs acquéreurs) de PS5 ou de Xbox Series X. Ikea permet en effet à ses clients d’avoir des machines factices afin de visualiser la place que prendront les nouvelles consoles sur leur mobilier.

Xbox Series X et PS5 font leur entrée chez Ikea

Il y a un fait que l’on ne peut pas contredire, les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X prennent de la place. La console de Sony est tout de même la plus imposante avec une hauteur de 40 centimètres. Autant vous dire que la place sur votre meuble TV ne sera pas un jeu d’enfant et l’esthétisme de votre pièce en prendra surement un coup… Le géant du mobilier Ikea a ainsi trouvé un stratagème afin de vous faire acheter LE MEUBLE qu’il vous faut.

Un utilisateur Reddit a en effet dévoilé à travers une photo une image présentant des patrons en carton des deux consoles dans un des magasins de la firme suédoise Ikea. Dessus, on peut remarque que les dimensions des appareils sont présent ainsi que la mention « Quel support de stockage sera capable d’accueillir ma nouvelle, et beaucoup trop grande, console de jeux ? ». Les clients pourront ainsi visualiser où pourra être disposé leur PS5 ou Xbox Series X sur différents meubles afin de faire leur achat.

