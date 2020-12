PS5 : vers une fin des ruptures de stock très prochainement

Publicité

L’année 2020 aura été très fructueuse pour Sony. Riche de son succès, la PS5 est aujourd’hui uniquement disponible quelques secondes sur les magasins de vente en ligne et physiques. Les ruptures de stock sont ainsi devenues chose commune pour la console de nouvelle génération. La donne devrait cependant changer selon certaines informations provenant de la chaîne de production.

Sujet de recherche emblématique de cette fin d’année, la PS5 est victime de son succès et surtout de la crise sanitaire. En effet, la pandémie a fortement impacté la production de consoles dans le monde. Cela n’a tout de même pas empêché Sony de vendre pas moins de 3,4 millions de consoles cette année. La firme ambitionne pour 2021 de vendre entre 16,8 et 18 millions de PlayStation 5. Un objectif qui semblerait largement réalisable étant donné que la production est en voie d’augmenter de façon conséquente. La fin des ruptures de stock serait donc proche !

Fin des ruptures de stock pour la PS5

Marre de ne pas réussir à vous procurer une PlayStation 5 et de constater de façon inéluctable les ruptures de stock ? Une bonne nouvelle devrait bientôt vous consoler.

Selon un récent rapport du site Digitimes, Sony serait en passe d’offrir sa PS5 plus largement aux consommateurs. Une source anonyme aurait en effet dévoilé que l’entreprise créant les processeurs de la console, AMD, aurait réussi à négocier un accord avec TSMC. Le site estime une augmentation du rythme de production 40 à 50 % des processeurs 7 nm de la PlayStation 5. Sony pourrait ainsi fabriquer en plus grande quantité sa console, satisfaire les joueurs et atteindre ses objectifs.

Pour rappel, la firme nippone avait pour ambition de vendre 10 millions de PS5 avant la fin de son année fiscale, soit le 31 mars 2021. Il reste donc à Sony seulement trois mois pour produire et vendre 6 millions d’exemplaires de sa nouvelle console. Le partenariat entre AMD et TSMC devrait normalement permettre de confectionner entre 16,8 millions et 18 millions de PlayStation 5 en 2021. Si toutes ces estimations s’avèrent justes, la phase des ruptures de stock devrait se terminer très prochainement.

