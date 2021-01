Prime Video : Les nouveautés du mois de Janvier 2021

Publicité

Amazon Prime Video revient en cette nouvelle année avec de nouveaux films et de nouvelles séries pour nous divertir encore et toujours plus. Pour rappel, le coût de l’abonnement est de 49€/an ou 5,99/mois. En plus de Prime vidéo, vous avez accès à Prime reading (emprunt de livres pour Kindle), Prime Music, Prime Gaming (twitch) et la livraison en 1 jour. Notez qu’Amazon propose un essai gratuit de 30 jours grâce à notre lien. Découvrons le contenu Prime Video de ce mois de janvier 2021.

Séries originales

James May : Oh Cook – 15 janvier

L’émission de cuisine de James May. Il prépare ses recettes avec l’aide de son assistante et fait découvrir tout un tas de gadgets utiles ou pas.

Star Trek : Lower Decks – 22 janvier

Amazon présente son dessin animé tiré de l’esprit Star Trek. L’U.S.S Cerritos n’est pas le meilleur vaisseau de la Starfleet. Peu importe, Mariner, Boimler, Rutherford ou Tendi vont essayer d’accomplir leur devoir, même si ce n’est pas toujours facile.

Jessy and Nessy – 22 janvier

Encore de l’animation pour les enfants avec Jessy et Nessy. Les aventures de Jessy, cinq ans, et de son meilleur ami, le monstre marin Nessy, qui vivent ensemble de merveilleuses aventures.

Films originaux

One night in Miami – 15 janvier

Miami, le 25 février 1964. Le jeune Cassius Clay (futur Mohamed Ali) devient champion du monde de boxe, catégorie poids lourds. En raison de la ségrégation raciale, il fête sa victoire à l’écart des autres sportifs, avec ses amis. Il se retrouve ainsi le temps d’une nuit avec Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et la star du football Jim Brown pour discuter de leurs rôles dans la société américaine.

Songbird

4 ans après la pandémie de Covid-19, le monde est toujours en confinement. Les personnes infectées au Covid-23 sont envoyées de force en quarantaine. À Los Angeles, Nico, un coursier immunisé contre le virus, fait la connaissance de Sara, une jeune artiste confinée à son domicile. Quand Sara pense avoir été infectée, elle est contrainte de rejoindre les camps de quarantaine. Nico tente alors l’impossible pour la sauver.

The Personal History of David Copperfield

Ce film n’est pas un biopic sur la vie du célèbre illusionniste, mais une adaptation d’un roman de Charles Dikens avec Oliver Twist. C’est une fiction qui raconte la vie d’un homme dans l’ancienne Angleterre.

À retrouver également ce mois-ci sur Amazon Prime Video

Transformers 3 : la face cachée de la Lune – 1er janvier

Terminator Genisys – 1er janvier

Star Trek Beyond – 1er janvier

Mission impossible : rogue Nation -1er janvier

La famille Addams – 1er janvier

120 battements par minute – 1er janvier

Ghost – 1er janvier

La fièvre du samedi soir – 1er janvier

Les incorruptibles – 1er janvier

Les infiltrés – 1er janvier

Ninja turtle 2 – 1er janvier

Un crime dans la tête – 1er janvier

Very bad dads – 1er janvier

13 hours – 1er janvier

Gone Girl – 1er janvier

Jour de tonnerre

Pattaya – 4 janvier

Calimero– 4 janvier

Grabouillon– 4 janvier

Les p’tites poules– 4 janvier

Oum le dauphin blanc– 4 janvier

L’Arnacoeur – 6 janvier

Babysitting – 6 janvier

Breaking Surface – 8 janvier

American Gods (saison 3) – 11 janvier

New York, unité spéciale (saison 11 à 13) – 15 janvier

South Park (saison 23) – 21 janvier

Paradise Hills – 21 janvier

Coup de cœur du mois pour le mythique “les incorruptibles”, et le très drôle “babysitting”.

À vos zappettes !