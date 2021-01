Jouez à votre Switch ou PS5 depuis votre PC grâce au ShadowCast

Publicité

Il arrive que vous n’ayez aucun écran pour diffuser votre Nintendo Switch, PS5 ou Xbox Series : vie étudiante, voyage en déplacement, pas assez de ports HDMI sur son écran ou sa TV… Afin de pallier à ces différents problèmes, une entreprise californienne vient de lancer Shadowcast. Une petite clé HDMI permettant d’afficher votre console directement depuis un PC Windows ou Mac.

Avant tout chose, nous tenons à remercier Frandroid pour leur article présentant cette belle innovation qu’est ShadowCast. Proposé à 39 $ sur Kickstarter, le petit dongle HDMI permettant d’afficher n’importe quelle console est déjà victime de son succès. La campagne de financement participatif est aujourd’hui à plus de 946 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes.

ShadowCast : votre console Switch, PS5, Xbox Series… à portée de clic depuis votre PC

Bonne nouvelle en ce début d’année, on a déjà un projet Kickstarter ultra prometteur. Du nom de ShadowCast, le produit dont nous allons vous parler est une clé HDMI développée par la start-up Human Things. Connecté au port HDMI de votre console de salon favorite (PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series), le produit va permettre d’afficher le contenu de celle-ci directement sur l’écran de votre PC.

Pour réussir cette petite prouesse, le dongle est directement relié à votre ordinateur Windows 10 ou Mac via un câble USB-C*. Il faudra ensuite lancer le logiciel Genki Arcade afin d’afficher la console sur votre PC. Grâce à cette connexion par câble, la latence est réduite et permet un confort de jeu idéal. L’entreprise envisage aussi de pouvoir passer directement par le navigateur web afin d’afficher votre console de jeu.

Autre avantage prépondérant à cette solution, l’outil vous permet d’enregistrer, éditer et diffuser le contenu de votre console sur d’autres logiciels. De plus, sa compatibilité avec les outils de captures en direct permet au produit d’être un outil idéal pour les streamers jouant sur console et voulant diffuser leur contenu.

Le ShadowCast est disponible au prix de 39 $ sur Kickstarter. La campagne de financement participatif se termine le 28 janvier. Ne tardez donc pas trop si vous êtes intéressé et que vous souhaitez le produit à un prix attractif.

* Pas de panique si vous n’avez pas d’adaptateur USB-C sur votre ordinateur. Sachez que le ShadowCast peut fonctionner sur port USB-A. L’entreprise propose pour 5 $ supplémentaire un petit adaptateur permettant d’adapter le câble USB-C à un port USB-A. Sinon un câble USB-C vers USB-A peut aussi faire l’affaire.

Les autres objets de l’entreprise pour Nintendo Switch

Ce n’est pas le premier coup de poker instauré par la start-up. En effet, l’entreprise a déjà lancé deux autres campagnes Kickstarter fortes intéressantes avant ShadowCast. Celles-ci sont cependant entièrement dédiées à la dernière console de Nintendo.

Covert Dock : un bloc d’alimentation remplaçant tout simplement le dock de la Nintendo Switch. Cet accessoire permet ainsi de gagner facilement de la place en vous débarrassant de l’encombrant socle de la console. On trouve dessus un port USB-C pour l’alimentation, un USB-A pour recharger vos périphériques ainsi qu’un port HDMI.

Genki Audio : ce petit accessoire va faire plaisir à toutes les personnes ayant un casque ou des écouteurs sans fil. Se branchant directement sur le port USB-C de la console, l’adaptateur va vous permettre de profiter du son de votre Nintendo Switch à travers un périphérique audio Bluetooth.

L’entreprise propose aussi un stand portable pour la console de Nintendo. L’ensemble des produits précédemment cités est directement disponible sur le site officiel genkithings.com.

