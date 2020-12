Prime Video : Les nouveautés du mois de Décembre 2020

Publicité

Amazon Prime Video est de retour avec son lot de nouveautés pour le mois de décembre. Le service de SVOD dispose notamment de contenus originaux, aussi bien séries que films en plus du catalogue traditionnel. Découvrons le contenu Prime Video de ce mois de décembre afin de passer les froides soirées d’hiver bien au chaud devant sa TV.

Séries originales

The Wilds (saison 1) – 11 décembre

Un petit groupe d’adolescentes se retrouvent livrées à elles-mêmes sur une île déserte, suite au crash de leur avion. Elles devront s’unir dans cette épreuve.

The Expanse (saison 5) – 16 décembre

Publicité

5e saison de cette série culte chez Amazon. La terre a colonisé le système solaire et 3 factions s’y opposent, une guerre peut éclater à tout moment. En parallèle, un détective chargé d’enquêter sur la disparition d’une femme va parcourir le système solaire et découvrir un complot.

Unpaused (saison 1) – 17 décembre

Une nouvelle série Amazon Original pour laquelle rien n’a été dévoilé pour le moment.

El Cid (saison 1) – 18 décembre

Série historique revue par Amazon qui s’attache à raconter l’histoire du Cid, un révolutionnaire espagnol.

The Grand Tour Madagascar (saison 4) – 18 décembre

The Grand Tour revient cette fois à Madagascar, dans une chasse au trésor à bord de voitures. Courses de voitures dans des décors à couper le souffle, le tout avec de l’humour, c’est le secret de cette série.

Films originaux

Norman : Le spectacle de la Maturité – 4 décembre

Publicité

Changement de registre pour Norman avec un spectacle StanUp. Si vous aimez ses vidéos sur YouTube, vous aimerez le spectacle.

The Secrets we keep – 9 décembre

Une femme juive kidnappe son voisin après la Seconde Guerre mondiale. Elle le soupçonne d’être un de ses anciens bourreaux du camp de concentration d’Auschwitz.

I’m Your Woman – 11 décembre

Dans les années 1970, une femme prend la fuite avec enfant et son mari, car il a trahi ses partenaires. Durant leur périple ils feront la connaissance d’une femme et d’un homme qui lui apprendra plus que la survie.

After : Chapitre 2 – 22 décembre

Successeur de 50 nuances de Gray, After revient pour son second opus. On retrouve le quotidien de Hardin et Tessa qui attire l’attention de son collègue Trevor. Leur romance va ainsi être mise à l’épreuve.

Sylvie’s Love – 25 décembre

L’histoire se déroule à New York, fin des années 50, début 60. Sylvie rencontre Robert, un saxophoniste employé dans un magasin de musique à Harlem. Après avoir vécu une romance, ils se quittent et se retrouvent des années plus tard.

À retrouver également ce mois-ci sur Amazon Prime Video

Bates Motel (saisons 1 à 5) – 1er décembre

Bull (saisons 1 à 3) – 10 décembre

MacGyver (saisons 1 à 3) – 21 décembre

Country Music – déjà disponible

Attraction 2 : Invasion – 1er décembre

The Lodge – 1er décembre

La Planète des singes (franchise complète) – 1er décembre

L’ex de ma vie – 2 décembre

Millénium (franchise complète) – 2 décembre

Logan – 2 décembre

My Dad’s Christmas Date – 4 décembre

Drive – 8 décembre

Bronson – 8 décembre

Only God forgives – 8 décembre

Die Hard 1 / 2 / 3 /4 – 9 décembre

L’Étudiante – 10 décembre

La Boum et La Boum 2 – 10 décembre

Un heureux événement – 10 décembre

Le Cinquième élément – 14 décembre

Le Grand Bleu (version longue) – 14 décembre

Léon (version longue) – 14 décembre

Perfect Mothers – 14 décembre

Toute première fois – 14 décembre

Love Actually – 15 décembre

Connasse, Princesse des Cœurs – 16 décembre

JCVD – 16 décembre

Nikita – 18 décembre

Baywatch : Alerte à Malibu – 21 décembre

Transformers : The Last Knight – 28 décembre

Coup de cœur du mois pour l’excellent Drive, l’incontournable saga Die Hard et le décalé JCVD. À vos zappettes !