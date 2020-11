Prime Video : les nouveautés du mois de novembre

Publicité

Parce qu’il n’y pas que Netflix sur lequel on peut compter, le service de SVOD de Amazon, Prime Video, pourra nous aider à mieux supporter le confinement !

Ainsi, voyons ensemble quels films et séries seront disponibles sur la plateforme ce mois-ci.

SÉRIES ORIGINALES

Les Héritiers de la nuit (saison 2) – 1er novembre

Ce mois-ci est sortie la nouvelle saison de la série norvégienne qui nous emmène dans le monde des vampires. A la fin du XIXème siècle, les héritiers des cinq derniers clans de vampires sont réunis sur un navire, l’Elisabetha, pour suivre les enseignements d’une école des vampires. Ces héritiers de ces cinq clans auparavant adversaires devront s’unir pour préserver leur espèce de l’extinction…

Duncanville – 6 novembre

Cette nouvelle série est une sitcom animée pour adultes dont certains des créateurs ont été anciennement scénaristes pour les Simpson. Elle nous raconte la vie de Duncan Harris, un adolescent âgé de 15 ans toujours prompt à prendre les mauvaises décisions. Sa mère, agent de circulation qui rêve d’être détective, doit toujours surveiller son fils. Son père, plombier fan de rock, fait tout pour donner l’exemple à son fils. Enfin, nous avons ses sœurs Kimberley, adolescente, et Jing, petite fille asiatique de 5 ans, adoptée et toujours de bon conseil auprès de Duncan.

Motherland : Fort Salem – 20 novembre

Il y a plus de 300 ans, les sorcières de Salem ont conclu un marché avec le gouvernement. En échange d’un arrêt des persécutions à leur encontre, celles-ci devaient protéger l’Amérique. La série Motherland : Fort Salem suit l’entraînement de trois sorcières au Fort Salem afin de devenir des combattantes hors pair.

FILMS ORIGINAUX

Connectés – 12 novembre

Tout commence par un apéro joyeux entre amis lors du confinement via visioconférence. Cependant, l’histoire va prendre une autre tournure lorsqu’un mystérieux assaillant va faire irruption dans le domicile d’un des participants. Connectés est une comédie française avec Stéphane De Groodt, Nadia Farès et François-Xavier Demaison.

The Burnt Orange Heresy – 15 novembre

Dans ce thriller avec Claes Bang et Elizabeth Debicki, nous faisons la rencontre de James Figueras, un critique d’art peu scrupuleux ayant soif de gloire. Ce dernier va tenter de voler un œuvre à l’artiste reclus Jerome Debney afin d’obtenir une interview exclusive de la part du collectionneur Joseph Cassidy. Interview qui pourrait relancer sa carrière…

Friendsgiving – 25 novembre

Abby attend avec impatience la soirée de Thanksgiving avec sa meilleure amie Molly autour de la traditionnelle dinde. Leur plan pour cette soirée sympathique va vite partir en fumée quand les deux amies seront rejointes par le nouveau petit ami de Molly et sa mère. Ajoutez à cela des invités imprévus dont l’ex petit ami de Molly, et la soirée sera très agitée.

Uncle Frank – 25 novembre

En 1973, Frank, un professeur de littérature, et sa nièce de 18 ans, Beth, se rendent en voiture de Manhattan à Creek Ville, là où le patriarche de la famille est enterré. Beth découvre rapidement que son oncle Frank est homosexuel et qu’il partage sa vie depuis longtemps avec son compagnon Wally, qui va les rejoindre. Cette relation qu’il a toujours gardée secrète sera mise au grand jour et il devra affronter les regards de sa famille en face une fois arrivé sur place.

À retrouver également ce mois-ci sur Amazon Prime :

Deadpool ( 1er novembre )

( ) Snowden ( 3 novembre )

( ) Mr. Holmes ( 4 novembre )

( ) What Men Want ( 5 novembre )

( ) Independance Day et Independance Day : Resurgence ( 9 novembre )

et ( ) The Tunnel ( 13 novembre )

( ) La saga Alien + Prometheus ainsi que la saga Predator ( 16 novembre )

+ ainsi que la saga ( ) La seconde partie de la saison 5 de Vikings ( 29 novembre )

