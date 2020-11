Streaming Leipzig – PSG : où suivre le match en direct ?

Publicité

Le PSG et Leipzig, un peu plus de deux mois après leur opposition en demi-finale de la Ligue des Champions que vous avez peut-être pu suivre en direct ou en streaming grâce à notre article, se retrouvent à nouveau. À l’occasion de leur dernière rencontre, les joueurs de la capitale s’étaient largement imposés contre le club allemand (3-0) avant d’échouer contre le Bayern Munich au terme d’une finale accrochée.

Ce soir, le PSG n’a pas de calculs à faire. Le Paris Saint Germain doit impérativement s’imposer contre un concurrent direct au deux premières places du groupe, qualificatives pour la suite de la compétition. Cependant, ce ne sera pas chose facile. En effet, l’effectif du PSG est en souffrance et de nombreux joueurs du 11 majeur sont à l’infirmerie…

Hier, les téléspectateurs ont pu assister à la triste déroute marseillaise sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Ce soir encore, les deux chaînes diffuseront cette nouvelle rencontre de Ligues des Champions en direct ou en streaming.

La chaîne Téléfoot permettra donc de suivre l’intégralité des matchs de Ligue des Champions incluant un club français. Ce soir, pour suivre le PSG, les différentes formules de Téléfoot permettront à tous les fans de Football de suivre le match en direct ou en streaming !

RMC Sport : le diffuseur de l’an passé continue de diffuser la Champions League

Tout comme l’an passé, RMC Sport assure donc la retransmission de la Ligue des Champions. Pour celles et ceux n’appréciant pas Téléfoot et souhaitant conserver leurs habitudes de la dernière saison, il est toujours possible de souscrire à l’abonnement à RMC Sport !

Streaming : quels liens pour suivre Leipzig – PSG ?

Comme pour toutes les rencontres sportives, des liens de streaming sont disponibles sur Internet. Gratuit, ce type de visionnage est considéré comme illégal, tout comme l’IPTV.

C’est pourquoi Le Café du Geek vous suggère de bien protéger votre ordinateur ainsi que votre identité. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un Anti-virus ainsi qu’un VPN. Le premier protégera votre périphérique des virus et le second masquera votre identité en ligne !

Maintenant, concernant les liens de streaming, nous vous proposons les sites suivants :

Attention, cette liste n’est pas exhaustive. Si les liens venaient à ne pas fonctionner, n’hésitez pas à vous référer à notre article conçu pour les meilleurs liens de streaming !

Enfin, pour préparer au mieux le match de ce soir, n’hésitez à revisionner quelques extraits de la victoire Parisienne en août dernier !

