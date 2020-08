Champions League : comment regarder PSG-Leipzig en direct ou en streaming

Ce soir, le Paris Saint-Germain joue sa demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Avec un club français à ce stade de la compétition, les amateurs de football sont nombreux à vouloir regarder le match. Dans cet article, nous vous listons toutes les méthodes pour regarder le match en direct ou en streaming !

RMC Sport : le diffuseur officiel de la Ligue des Champions

Concernant les méthodes légales pour regarder le match et éviter le streaming illégal, il faut bien évidemment se tourner vers le diffuseur officiel de la Ligue des champions. RMC, qui avait obtenu les droits en 2018, diffuse donc les matchs du « Final 8 » sur son antenne et la rencontre entre le PSG et le RB Leipzig n’y fait pas exception.

Cependant, cette chaîne n’est pas gratuite. Pour avoir accès à la chaine, il faudra débourser 25 euros. En s’abonnant rapidement, il est encore possible de voir les deux dernières demi-finales ainsi que la finale. À noter que cet abonnement de 25 € peut être utilisé avec l’appareil de son choix et qu’il est résiliable à tout moment.

Une soirée dans un bar pour suivre les matchs et éviter le streaming

Pour celles et ceux qui préféreraient réserver leurs 25 € pour d’autres usages, il est également possible de se rendre dans les bars pour suivre le match. Bien que le coronavirus limite les places, de nombreux endroits diffusent les matchs en direct. Une excellente solution pour ceux qui souhaitent éviter de passer par des sites de streaming.

Entre amis, pour sentir l’ambiance des grands matchs, les bars sont souvent les endroits privilégiés des fans. Les scènes de liesse après le doublé parisien contre l’Atalanta à l’occasion des quarts de finale, ont de quoi marquer à vie les cœurs des supporters !

Les sites de streaming : les liens pour regarder PSG – Leipzig en direct

Bien que le gouvernement français, sous la pression des diffuseurs, essaye de limiter les plateformes de diffusion illégales, il reste de nombreux moyens pour accéder aux matchs en direct. En effet, de nombreux sites de streaming proposeront un direct du match PSG – Leipzig.

Ici, vous pouvez retrouver une liste non exhaustive de liens vers des plateformes de streaming. Pour retrouver tous les liens, nous vous redirigeons vers notre article dédié au suivi du football en streaming.

Attention toutefois, cette pratique reste illégale est peut-être punie par la loi. Pour ceux désirant tout de même regarder les matchs en streaming, nous vous conseillons d’utiliser un VPN. Les VPN créent des réseaux privés virtuels qui permettent aux utilisateurs d’être anonymes sur Internet. Pour plus obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous référer à notre article dédié !