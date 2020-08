Apple One, l’abonnement tout-en-un arrive dès la rentrée

Apple One, l’offre de service groupé de la marque à la pomme arriverait dès la rentrée selon Bloomberg. Mais ce dernier nous donne également quelques informations concernant les formules qui seront proposées.

Depuis quelques années, la place des services est grandissante dans la vie comme tout un chacun le sait. Le marché des téléphones par exemple est à présent mature. C’est-à-dire que l’immense majorité est équipée et que le taux de renouvellement est de plus en plus faible. Tim Cook le sait, c’est pourquoi il dirige Apple vers les services. Une transition déjà bien amorcée, car les services représentaient déjà 22% du chiffre d’affaires d’Apple au second trimestre 2019.

On a vu arriver de nombreux services, Apple Music avec plus de 60 millions d’abonnements, Apple TV+ avec 1 an offert pour l’achat d’un appareil à la pomme croquée ou encore Apple Arcade. Apple News+ et Apple Card, même si pour le moment ils restent cantonnés à quelques marchés, dont l’hexagone, de fait pas partie.

Selon les informations de Bloomberg, Apple lancerait Apple One en même temps que l’annonce des prochains iPhone en octobre prochain. L’objectif est similaire à Amazon avec un abonnement qui donne accès à une multitude de services. À la clé, une réduction mensuelle ainsi que la possibilité d’attirer de nouveaux utilisateurs.

Apple One, quatre offres pour vous correspondre

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple proposerait quatre offres différentes, avec au programme :

Une offre Apple Music et Apple TV+

Une offre Apple Music, TV+ et Arcade

Une offre Apple Music, TV+, Arcade et News+

Une offre Apple Music, TV+, Arcade, News+ et un forfait de stockage iCloud inclus



Notons qu’il est assez peu probable de voir les offres avec News+ en France étant donné que le service n’est pas disponible. En fonction de l’offre choisie, la réduction serait entre 2 et 5 dollars en fonction du pack. On note également qui sera éligible au partage familial, jusqu’à six personnes.

Apple pourrait également lancer un service de cours de fitness en vidéo pour rejoindre l’une des offres. Terminons avec Apple qui pourrait annoncer un accès gratuit d’un an à Apple Arcade pour l’achat d’une Apple TV, en plus de l’offre Apple TV+ offerte pendant un an pour l’achat d’un appareil de la marque.

Source : Bloomberg