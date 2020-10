OL – OM : comment regarder l’Olympico en direct ou en streaming

Publicité

Ce soir, l’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille dans un Olympico pour « éviter le chaos« . Les deux clubs, à la peine en ce début de saison (deux matchs nuls et une défaite chacun sur les trois dernières journées), vont s’affronter pour leur survie dans un match à ne surtout pas perdre. Devant une rencontre qui promet déjà d’être explosive, retrouvez ici toutes les meilleures astuces pour regarder le match en direct ou en streaming.

Pour regarder l’Olympico en toute légalité, il faut se tourner vers TELEFOOT. La chaîne dédiée au football en France retransmettra la rencontre dès ce soir à partir de 21h00. Pour s’abonner à TELEFOOT, on retrouve plusieurs formules, dont une à seulement 14,90€ par mois. La souscription la plus chère quant à elle est à 29,90€ par mois, mais elle comprend également un abonnement à Netflix, ce qui constitue un plan assez avantageux pour les fans de sport et de séries.

Pour ceux disposant d’une Smart TV Sony, il faut savoir que l’application TELEFOOT, LA CHAINE DU FOOT est désormais disponible sur ces téléviseurs ! Une excellente nouvelle pour regarder OL-OM et qui simplifie l’accès au streaming et aux directs des matchs !

Quels sites de streaming pour regarder le match entre Lyon et Marseille ?

Pour celles et ceux ne souhaitant pas payer un abonnement pour ne regarder que quelques matchs de football importants comme celui entre l’OL et l’OM, il existe toujours la solution du streaming.

Publicité

Attention tout de même, bien que cette méthode reste très pratique, elle n’en est pas moins illégale. Pour vous protéger, Le Café du Geek vous conseille d’utiliser un VPN (nous vous recommandons CyberGhost qui est vraiment performant et en promo) et un Antivirus. Ces réseaux privés virtuels protègent votre identité sur Internet et vous pouvez alors naviguer sans risque !

Maintenant que vous êtes protégés avec un VPN, vous pouvez profiter des différents liens vers les sites de streaming suivant pour suivre l’Olympico :

Si ces sites ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à regarder notre article spécialement dédié aux sites de streaming sportifs !