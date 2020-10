Sony partenaire de TELEFOOT pour suivre la Ligue 1 !

Publicité

Depuis le début de la saison 2020-2021 de Ligue 1, la quasi-totalité des matchs est disponible sur TELEFOOT, la chaîne dédiée au football en France. Pour faciliter l’accès à la chaîne, TELFOOT a mis au point une application dédiée et à partir d’aujourd’hui, elle est officiellement disponible sur tous les téléviseurs Android de la marque Sony !

Suivez le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats avec Sony !

Depuis aujourd’hui, l’application TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT, est donc disponible sur tous les téléviseurs Android de la marque Sony. Une excellente nouvelle pour tous les fans de football qui peuvent maintenant facilement accéder au service sur leur téléviseur connecté.

En disposant d’un abonnement à TELEFOOT et d’un téléviseur Sony, les fans de football auront accès à plus de 300 matchs de Ligue 1 Uber Eats en exclusivité chaque saison ! De plus, ils pourront assister à l’ensemble des matchs de la Ligue des Champions ainsi que de ceux de l’Europa League. Enfin, TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT, offre également la retransmission de huit matchs de Ligue 2 BKT en exclusivité.

En s’abonnant aujourd’hui, les fans de football pourront suivre l’Olympico opposant Lyon et Marseille. Avec deux équipes en cherche de repères et de points, le match promet d’être explosif !

Des téléviseurs pour s’immerger dans les contenus multimédia

Bien évidemment, si les téléviseurs Sony permettent maintenant de suivre la Ligue 1 Uber Eats directement depuis l’application, il ne faut pas oublier toutes leurs autres fonctionnalités. Ainsi, Sony propose aujourd’hui un large choix d’applications sur ses TV Android. Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney +, les utilisations des Smart TV Sony sont nombreuses.

Enfin, les téléviseurs connectés Sony intègrent également une fonction Google Cast et AirPlay 2. Ces applications permettent d’avoir accès aux contenus d’un smartphone ou d’une tablette directement sur le téléviseur. Parfait pour regarder les replays des dernières journées de championnat sans bouger de son canapé…