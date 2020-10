High Score sur Netflix, la série sur l’âge d’or du gaming

Publicité

Disponible depuis le 19 août, Netflix propose un documentaire de six épisodes retraçant l’histoire du jeu vidéo, des années 1970 jusqu’au milieu des années 1990.

De quoi ça parle ?

Et oui, il y avait une vie avant la Playstation et la Xbox qui trônent depuis des années sur le marché des jeux vidéo. Et il s’est passé beaucoup de choses, si aujourd’hui nous en sommes à la Next Gen, il ne faut pas oublier que c’est grâce à Pac-Man, Space invaders et autres consorts !

High score, c’est donc six épisodes d’une quarantaine de minutes chacun que nous délivre Netflix. Chaque épisode raconte un moment bien précis de l’histoire du jeu vidéo. Il y est aussi question de l’industrie du jeu vidéo et tout le business qui gravite autour, l’un ne va pas sans l’autre…

La série documentaire raconte donc la naissance de Pac-Man, Space Invaders, Doom, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic avec tout un tas d’anecdotes. Par exemple, saviez-vous que Pac-Man a été pensé comme un jeu qui pourrait plaire aux femmes parce qu’il ne faut pas s’entretuer ? Et que le personnage de Kirby fait référence à l’avocat John Kirby ayant défendu la firme Nippone lors d’un procès ?

Par-delà ces petites anecdotes, les concepteurs de l’époque expliquent comment et pourquoi ils ont développés leurs jeux, avec quels moyens, et force est d’avouer que c’est parfois très surprenant !

High score est donc un mélange d’interviews et d’images d’archives comme sur les championnats Nintendo par exemple (et oui ça existait déjà à l’époque, le début de l’Esport !). Chaque épisode à un thème, le tout organisé chronologiquement.

Est-ce que ça vaut le coup de regarder ?

Avec cette série documentaire, Netflix a réussi à nous retracer l’histoire du jeu vidéo, non seulement en la racontant mais aussi en faisant intervenir de nombreuses personnalités. On retrouve donc des interviews de fondateurs (Atari par exemple), de développeurs mais aussi de joueurs qui ont contribué à l’expansion du jeu vidéo par le biais de concours ou autres.

Pour les plus jeunes qui n’ont pas connu les toutes premières consoles et jeux, c’est l’occasion de voir comment tout cela est né et comment cela s’est développé au fil des années. Pour les plus anciens c’est l’opportunité de se remémorer de bons moments et de voir le dessous des cartes qui à l’époque n’était pas la préoccupation des joueurs en herbe. C’est divertissant et en plus instructif car on apprend plein de choses. Toutefois le documentaire s’arrête au début des années 1990 et il aurait été intéressant de prolonger un peu.