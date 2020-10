OPPO Reno4 Series, la vidéo au cœur de 3 nouveaux smartphones

Publicité

Aujourd’hui, OPPO annonce une nouvelle série de téléphones, la Reno4 Series. Au menu, 3 smartphones de très haut vol avec un gros travail de fait sur la partie vidéo. Penchons-nous un peu plus sur ces 3 modèles : 4, 4 Pro et 4 Z.

Un design magnifique

Ces 3 smartphones de la Reno4 Series sont recouverts d’une texture propriétaire, se rapprochant du diamant. Cette nouvelle texture permet d’éviter totalement les traces de doigts et donne un beau côté brillant au dos du téléphone. Nous retrouvons également une toute nouvelle finition, Nuit Étoilée, disponible seulement sur le Reno4 Pro. Le Reno4 sera disponible en Bleu Galactique et Space Black. Le Reno4 Z quant à lui est disponible en Blanc Rosé ou encore en Noire Encre.









Les écrans des smartphones de cette nouvelle gamme ne dépasseront malheureusement pas le Full HD+ avec une dalle AMOLED de 6.5″. Au niveau des taux de rafraîchissement, le Reno4 possède une fréquence de 60Hz, le Reno4 Pro une fréquence de 90Hz et le Reno4 Z une fréquence de 120Hz !

La photo et la vidéo au cœur des produits

Le Reno4 et le 4 Pro embarquent 3 capteurs chacun. Le premier de 48MP, un ultra grand-angle de 8MP ou 12 MP ainsi qu’un zoom x2 de 2MP ou 13MP. Le Reno4 Z intègre quant à lui 4 capteurs, les 3 premiers sont les mêmes que le Reno4 tandis que le dernier compteur sera utilisé en tant que capteur de profondeur.

La vidéo n’est pas en reste et ces téléphones intègrent les dernières technologies. Tout d’abord ils seront optimisés pour la captation en format cinéma (16:9). Il vous sera également possible de filmer dans la nuit tout en gardant une magnifique qualité. Le HDR est lui aussi de la partie afin d’avoir plus de détails à l’image et d’éviter les contre-jour. Le tout sera stabilité grâce à la fonctionnalité Video Super Anti-Shake 3.0.

Des performances respectable

Les Reno4 et 4 Pro tourneront grâce au Qualcomm 765G, un processeur 8 cœurs de milieu de gamme compatible 5G et offrant un bon compromis performances / autonomie. Le Reno4 Z intègre quant à lui un Mediatek Dimensity 800, le concurrent direct du 765G. Seul le Reno4 Pro sera épaulé par 12Go de RAM ainsi que 256Go de stockage. Les deux autres modèles de la gamme devront se contenter de 8Go de RAM et de 128Go de stockage.

Les Reno4 et 4 Pro pourront compter sur la recharge SuperVOOC 2.0 avec une recharge à 65W tandis que le Reno4 Z se contentera d’une recharge rapide 18W avec une batterie de 4000mAh, tout comme le Reno4 Pro. Le Reno4, lui, a le droit à quelques mAh supplémentaire puisque sa batterie atteint les 4020mAh.

En termes de prix, il y en a pour tous les budgets ! Nous commençons par le moins cher. Ce sera le 4 Z avec un tarif de 379€. Vient ensuite, tout naturellement, le 4. Il voit son prix grimper à 549€ tandis que le 4 Pro atteint des hauteurs avec un prix assez élevé de 799€. Pour plus d’infos sur ces smartphones, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel.

Que pensez-vous de ces 3 nouveaux smartphones ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.