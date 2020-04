Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de casque Apple, Magic Keyboard et Nintendo Switch. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d‘Oppo Find X2 Lite, des AirPods Lite ainsi qu’une nouvelle réaction Facebook. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Des AirPods Lite pour bientôt ?

Succès incontesté de ces dernières années, les Airpods d’Apple devraient voir apparaitre prochainement une nouvelle version. Après les Airpods de 1re et 2de génération ainsi que les Airpods Pro, voici venu le temps des Airpods Pro Lite. C’est le blogueur Jon Posser qui nous apprend que les Airpods Pro Lite auraient déjà dû être sortis. La faute à la pandémie de Covid—19 qui a retardé le lancement.

Plutôt perçus comme étant d’entrée de gamme, ces nouveaux écouteurs Bluetooth made in Apple seraient plus accessibles que leurs prédécesseurs, mais seront aussi plus légers de quelques technologies. En effet, bien que le design reste le même que les Airpods Pro, la version lite ne posséderait pas la réduction de bruit active. Les Airpods, toutes gammes confondues, restent l’un des succès les plus probants d’Apple sous l’ère Cook avec près de 60 millions d’unités vendues en 2019. Les Airpods Pro Lite (ou son hypothétique autre appellation) auront-ils le même succès que les versions précédentes ? Réponse dans quelques semaines !

Oppo présente le Find X2 Lite, un smartphone 5G abordable

Après l’annonce du Samsung Galaxy A51 5G offrant la 5G à un prix abordable, c’est au tour d’Oppo de placer son pion sur ce marché. Le Find X2 Lite lance au Portugal la version Lite de sa dernière création pour un tarif de 499 €, contre les 1200 pour la version Pro. Pour ce prix, la marque comble nos attentes en équipant son smartphone d’une puce Snapdragon 765G, le G mentionnant la compatibilité 5G. Pas moins de 8 Go de RAM sont présents ainsi que 128 de Go de stockage.

Le Find X2 Lite n’échappe pas à la tendance avec un grand écran AMOLED de 6,4 pouces intégrant un capteur d’empreinte et un combo de 4 capteurs photo sur sa face arrière. Une batterie de 4025 mAh est embarquée. Pour l’instant, pas d’annonce officielle pour la France, cela viendra peut-être dans les prochains jours ou semaines. Plus d’informations dans notre article dédié Oppo Find X2 Lite, de la 5G et de l’OLED à prix abordable.

Facebook ajoute une nouvelle réaction à son réseau social

Afin de montrer votre soutien auprès de vos proches durant la pandémie, Facebook lance une nouvelle réaction. Du nom de « Care », celle-ci est représentée par un emoji serrant un cœur dans ses bras. Un des représentants du réseau social a déclaré que « Nous savons que cette période est incertaine, et nous voulions que les gens puissent montrer leur soutien de manière à faire savoir à leurs amis et à leur famille qu’ils pensent à eux. ». Messenger quant à lui a désormais une nouvelle réaction cœur.

On espère que les actualités du jour autour d'Oppo Find X2 Lite, des AirPods Lite ainsi qu'une nouvelle réaction Facebook vous ont plu.

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies