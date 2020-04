Steam Link : Vos jeux PC sur iPhone et iPad avec clavier et souris

Valve vient d’apporter le support des claviers et des souris au sein de l’application iOS et iPad OS de Steam Link.

Qu’est-ce que Steam Link ?

Steam Link est une application disponible sur l’App Store, Play Store, TV Samsung (après 2016) et Raspberry Pi. Elle permet le streaming local de vos jeux Steam depuis un PC sur un iPhone ou iPad par exemple. Nous précisons « streaming local » car vous ne pouvez que l’utiliser chez vous, avec la même connexion internet. Cette solution a l’avantage de ne pas avoir besoin d’une connexion en fibre optique. Ni même de serveurs comme pourrait le proposer Shadow (retiré de l’App Store récemment). De plus, le service est entièrement gratuit. Pour l’hôte et le récepteur, une connexion filaire en Ethernet ou en Wifi 5 GHz est nécessaire.

Capture d’écran du site de Steam Link

Son fonctionnement est simple, allez dans l’application Steam Link avec une manette ou une combinaison clavier/souris compatible iPhone et iPad. Ensuite, il suffit de se connecter à votre PC hôte du même réseau avec Steam ouvert. Une fois le jumelage terminé, vous voici dans l’interface Big Picture de Steam. Bien sûr, il ne s’agit pas ici de cloud gaming, votre PC est entièrement responsable des performances des jeux sur votre appareil avec Steam Link.

Steam Link désormais compatible avec les claviers et souris sur iOS et iPadOS 13.4

Avec iOS et iPadOS 13.4, Apple a amélioré le support des claviers et des dispositifs de pointage (souris, pavé tactile…). La multinationale encourage ainsi ses développeurs à profiter de cette nouveauté. C’est pourquoi, Valve derrière Steam, vient de rendre l’application iOS et iPadOS de Steam Link compatible avec les claviers et souris. Pour en profiter, mettez à jour l’application vers la dernière version 1.1.61.

Note de version de l’application Steam Link dans l’App Store

Malheureusement, si vous utilisez Steam Link avec un clavier et une souris, vous ne pourrez pas réellement faire tourner les jeux FPS. En effet, l’API d’Apple utilisée sur l’application iOS ne permet pas de bloquer le curseur au milieu de l’écran. Ce qui pose un gros problème pour ce type de jeux.

Pour connecter votre manette compatible iPhone et iPad à Steam Link, rien compliqué. Pour les manettes Bluetooth, il suffit de lancer l’appairage et de la jumeler avec votre iPhone ou iPad comme une enceinte Bluetooth. Dans le cas contraire, branchez la manette simplement au port lightning.

Les manettes compatibles avec les iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV …

Dans le cas des claviers et souris Bluetooth compatibles iPhone et iPad, c’est le même procédure qu’avec les manettes Bluetooth. En revanche, la tâche devient plus compliquée si vous devez passer par le port lightning. Il est nécessaire d’avoir un adaptateur lightning avec 2 ports USB et une entrée lightning pour une alimentation externe. En effet, le courant délivré par un port lightning est trop faible pour alimenter un clavier ou une souris. Heureusement, si vous avez un iPad Pro 2018 ou 2020, vous n’êtes pas concerné par ce problème avec le port USB Type-C.