Mokibo Folio, le clavier révolutionnaire pour iPad maintenant sur Kickstarter !

La Pangyo Techno Valley, représentée comme la Silicon Valley de l’Asie, est une plate-forme commerciale où sont réunies les entreprises qui proposent des produits et des technologies innovantes. Avec plus de 1 300 entreprises, la Pangyo Techno Valley est une terre d’opportunités pour les start-ups où les idées se réalisent rapidement. Les entreprises en démarrage représentent environ 15 % de toutes les entreprises résidentes, et elles sont à la tête de l’innovation de Pangyo en interne tout en augmentant la valeur technologique de la Corée à l’extérieur. L’une d’entre elles est Innopresso, qui a récemment lancé son clavier à pavé tactile Mokibo Folio, développé indépendamment, sur la plateforme mondiale de financement Kickstarter.

Mokibo, la réussite en direction de Kickstarter

Le 21 juillet, Mokibo Folio, un clavier à pavé tactile développé par Innopresso (CEO Cho Eun-hyeong), a été lancé sur la plateforme mondiale de financement Kickstarter. Mokibo Folio, présenté par Innopresso au salon Kickstarter, est un clavier pour iPad avec des modules améliorés pour améliorer la sensibilité des touches et du toucher à destination des iPads 2018 et 2019 de 11 et 12,9 pouces.

« L’algorithme de commutation de mode intelligent et la technologie de reconnaissance de mouvement créent un grand touchpad sur un clavier existant, ce qui évite d’avoir à utiliser un touchpad et une souris séparés, et augmente ainsi l’utilisation de l’espace », a déclaré le PDG d’Innopresso, Cho Eun-hyeong. Il a ensuite ajouté : « Sur un marché où deux billions de won sont créés chaque année, le lancement de la housse pour iPad, type Mokibo Folio, ne manquera pas d’accroître la reconnaissance mondiale d’Innopresso ». Innopresso a déjà réussi à financer 600 millions de won avec Mokibo à Wadiz et Indigogo, et vise un montant plus élevé sur Kickstarter.

Un gain de temps bientôt sur tous les ordinateurs portables

Mokibo, l’ancien modèle de Mokibo Folio, a été développé en 2015 et lancé en 2019, après cinq années de travail et de passion. Innopresso a reçu le prix du Premier ministre lors des Korea Mobile Technology Awards de 2019. Selon Cho, « Mokibo est non seulement mince et léger car le clavier et le pavé tactile ne sont pas séparés, mais il permet également de gagner du temps en se déplaçant de 24 % entre le clavier et la souris ». De ce fait, il minimise le mouvement du bras et la force exercée sur l’épaule, réduisant ainsi la tension musculaire, explique Cho.

Innopresso s’est associé à une société taïwanaise qui fournit la moitié des claviers qui équipent les principaux ordinateurs portables du monde, en fournissant des modules de clavier Mokibo à des sociétés comme HP et Lenovo. Cho a déclaré : « Nous préparons actuellement la production d’échantillons de modules Mokibo compacts qui seront utilisés dans les ordinateurs portables HP qui seront lancés en 2022. Lorsqu’il aura passé le test, il sera produit en masse en 2022, et la qualité initiale sera d’au moins 500 000 unités ». Il a également ajouté qu’après avoir examiné les réactions du marché, la production peut être portée à un ou deux millions d’unités, ce qu’il a entendu de la part de HP.

Innopresso est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.