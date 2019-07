Mokibo : le clavier 2-en-1 qui intègre un touchpad

Les ordinateurs 2-en-1, très en vogue sur le marché professionnel, ont l’honneur de mélanger PC et tablette. Cela donne lieu à de nombreux avantages, notamment lors de présentations professionnelles. Aujourd’hui, c’est un clavier 2-en-1 qui est présenté par Mokibo sur Indiegogo.

Un clavier… ou un trackpad ?

Ce produit pourrait être une vraie révolution pour les utilisateurs voulant se déplacer avec le moins de matériel possible. En effet, le clavier 2-en-1 de Mokibo permettrait d’écrire et de naviguer sur un seul et même environnement, comme le permettrait un écran tactile classique. Avec un poids de 245 g et fin de ses 7.5 mm, il pourra être transporté sans effort.

Le clavier dispose d’un support multi-OS, incluant Windows, Android, mais aussi iOS, MacOS et iPadOS. Il peut être connecté à 3 appareils simultanément, permettant de basculer rapidement entre les différentes plateformes. Le Mokibo est disponible sous 10 dispositions différentes de touches, dont la disposition de touches française.

L’appareil aurait une batterie de 590 mAh, mais aucune information supplémentaire sur l’autonomie n’est fournie, autre que le fait que sa batterie soit rechargeable (par câble Micro-USB fourni).

Comment cela fonctionne ?

À l’allure des claviers d’ultrabook, celui-ci arbore des touches pantographes. Très fines, elles réduisent les efforts ainsi que la fatigue des doigts.

Grâce à des capteurs situés sous les touches, ce clavier 2-en-1 aurait la possibilité de suivre les mouvements des doigts. Ce système de tracking permet d’effectuer différentes actions comme sur un trackpad classique, dont le zoom grâce au pinch ou au scroll, ou des actions propres à l’OS avec 3 ou 4 doigts.

Cela permettrait au final de réduire la quantité de mouvements de la main, optimisant l’utilisation de plusieurs plateformes en même temps. En un combo de touche, le Mokibo change d’appareil. Ce dernier reconnaîtrait directement l’OS et saurait adapter ses touches à celui-ci.

Disponible sur Indiegogo

Le Mokibo se vend seul ou avec une sorte de tissu protecteur, permettant d’éviter au clavier d’être rayé. Ce dernier peut-être livré avec une housse de protection en cas de partage sur les réseaux sociaux de votre implication au projet, donnant un petit plus de visibilité à celui-ci.

Dans un élan d’innovation, le Mokibo serait l’un des premiers claviers 2-en-1 sur le marché. Disponible au prix de 106 €, il sera ensuite vendu 160 € une fois la campagne Indiegogo terminée.

Pour en apprendre plus sur ce projet, vous pourrez retrouver le projet sur Indiegogo ici.