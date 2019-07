The Batman : Récapitulatif de toutes les infos

Longtemps retardé, « The Batman » de Matt Reeves semble devenir concret et s’apprête à faire son entrée en salles dès le 23 juin 2021.

Une genèse compliquée

Avec ces deux derniers opus de « La Planète des Singes », Matt Reeves s’est fait une sacrée réputation à Hollywood, prouvant sa capacité à offrir des blockbusters profonds et non manichéens dans leur discours. En 2017, l’annonce de son implication dans le prochain film Batman avec Ben Affleck paraissait donc comme une évidence. Hélas, depuis cette date, le DCU a commencé sa descente aux enfers, enchaînant les projets avortés ou mis en pause. « The Batman » est resté en stand-by durant plusieurs mois, jusqu’à ce que Ben Affleck se désengage du projet. Depuis cette révélation faite officiellement en début 2019, le long-métrage semblait presque mort de l’œuf. Jusqu’à ce que l’homme chauve-souris trouve son nouvel interprète, en la personne de Robert Pattinson.

On regrettera forcement de ne pas avoir observer plus longtemps la version de Ben Affleck, qui fut malheureusement trop peu exploitée, mais, au vu de la carrière excellente (les « Twilight » évidemment mis à part) de Pattinson, l’acteur britannique semble avoir les épaules pour lui succéder. Le reste du casting reste cependant bien mystérieux et seuls quelques noms ont été évoqués. Nicholas Hoult, ancien prétendant pour jouer Bruce Wayne, pourrait finalement prendre les traits du Pingouin ou de Harvey Dent. Vanessa Kirby, Lily James et Alicia Vikander seraient aussi en lice pour incarner Catwoman, selon les dires de We Got This Covered. Andy Serkis et Stanley Tucci sont ,quant à eux, aussi envisagés pour jouer un des bad-guy de l’oeuvre.

Détective Batman

Niveau intrigue, peu d’informations ont fuité pour le moment. On sait tout juste que l’intrigue s’attardera sur la jeunesse du héros et le mettra en proie à plusieurs vilains. De ce fait, Sphinx serait l’antagoniste du film et serait épaulé par le Pingouin, le Chapelier fou, Double-Face ainsi que Firefly. Robert Pattinson aura donc de quoi faire. Les habitués de la franchise reviendront évidemment, tels que Alfred, le commissaire Gordon et peut-être même Robin. Le scénario écrit par Reeves promet en tout cas d’offrir une ambiance plus sombre et inquiétante. En effet, dans une interview accordée à Hollywood Reporter, il déclare :

« C’est vraiment une histoire très orientée, un conte Batman noir et terre à terre. J’espère que ce sera une histoire à la fois passionnante et émouvante. C’est davantage un Batman dans sa version détective, plus qu’il ne l’était dans les films.Les bandes dessinées en parlent. Il est censé être le plus grand détective du monde et ça n’a pas nécessairement été rendu dans les films. J’aimerais que axer celui-ci sur la traque de criminels, qu’il essaie de résoudre un crime, ce qui va permettre à ce personnage d’avoir un arc de façon à ce qu’il évolue. »

« The Batman » ouvrira aussi la porte à une trilogie, sauf échec commercial. Pour finir, Matt Reeves s’accompagnera de l’excellent directeur de la photographie Greig Fraser. Il avait notamment ouvré sur « Rogue One », « Zero Dark Thirty », « Foxcatcher » et sur le futur « Dune » de Denis Villeneuve.

Le tournage du film se fera dès le 13 janvier 2020 à Londres, pour une sortie le 23 juin 2021.