Que ce soit pour sauvegarder ses films, photos de vacances ou bien dans le milieu professionnel, les disques durs externes se sont démocratisés jusqu’à devenir une norme aujourd’hui. La taille de ceux-ci permet un transport facile et donc une accessibilité en n’importe quel lieu. Nous découvrons aujourd’hui le disque dur externe Storeva Xslim de MacWay d’une capacité de 1 To proposé au prix de 69.99 €.

Caractéristiques

Dimension : 131 mm x 84 mm x 12 mm

Vitesse de rotation : 5400 tr/mn

Poids : 180 grammes

Capacité : 1 To

Connectiques : USB 3.0

Déballage / Contenu

Le disque dur est livré dans une boite présentant la grande majorité des caractéristiques présentes, le modèle du disque ainsi que le logo de la marque.





Dès l’ouverture, nous retrouvons le disque dur accompagné de nombreux accessoires permettant son utilisation dans les meilleures conditions, mais également sa protection pour un transport quotidien. Nous retrouverons donc le disque dur, une notice d’utilisation, le câble de connexion, un tissu de nettoyage, un étui de transport ainsi qu’un tournevis permettant le changement du disque présent. La présence d’autant d’éléments est un avantage que ne proposent pas de nombreux concurrents pour lesquels l’étui de transport s’achète séparément.

Design & utilisation

Pamis les principaux critères d’un disque dur externe, nous retrouvons son design avec la qualité des matériaux, mais surtout sa transportabilité.

Design

Dans un premier temps, sur la partie design, nous retrouvons un disque dur entièrement composé de plastique sur l’ensemble du châssis. La partie supérieure est de couleur noire sur notre modèle, mais d’autres couleurs sont possibles à la commande telles que le blanc, bleu, etc. Nous retrouverons par ailleurs le logo de la marque inscrit sur le dessus se faisant assez discret. Pour la partie inférieure, le disque arbore des traits métallisés malgré le fait que celui-ci est constitué de plastique. Cette utilisation d’une imitation métal permet d’apporter une touche premium au disque.





Au niveau des matériaux, on retrouve un assemblage de qualité et une réelle impression de durabilité. Attention cependant à bien utiliser la housse de transport fournie, car le plastique présent s’avère malgré tout facilement rayable.

Transport

Le disque possède des dimensions de 2.5 pouces permettant une conservation facile dans la poche et donc une certaine facilité de transport. En effet, celui-ci s’avère à peine plus grand qu’un smartphone et son poids de 180 grammes permet de le conserver continuellement sur soi avec un minimum de ressenti.

Connectiques

Pour ce qui est des connectiques, on retrouve ici le strict nécessaire à la bonne utilisation du disque. En effet, celui-ci possède uniquement un port USB 3.0 Micro Superspeed permettant la liaison entre l’ordinateur et le disque. Sur la face avant, nous retrouverons également 2 LED permettant d’indiquer la mise en tension du disque, mais également son utilisation.

Performances

Il est possible de démonter le boitier du disque dur à l’aide du tournevis fourni. Pour cela il suffit de dévisser la vis présente sur le dessous puis de faire glisser la plaque supérieure vers l’arrière. Une fois le boitier démonter, nous remarquons que le disque présent à l’intérieur vient de la marque Toshiba. Le connecteur permettant la liaison entre le disque et la prise extérieure permet l’installation d’un autre disque dur de même format. Cela s’avère très utile en cas de panne du disque pour conserver le boitier ou pour un changement de capacité.

Sur le plan des performances, nous avons exécuté le logiciel CrystalDiskMark afin d’obtenir les débits de transferts du disque. On retrouve ici des performances très classiques des disques durs de 5400 tr/mn avec des débits de 115 MB/s en lecture et écriture. Sur ce point le disque s’avère donc être dans la moyenne de ce que peut proposer le marché.

Performances Disque Dur Xslim 1 To

Conclusion

Au final, que penser du disque Storeva Xslim 1 To proposé par MacWay ? Pour 69.99€ ce disque dur externe s’avère tout à fait honnête et relativement performant. En effet, il est possible de retrouver le disque Toshiba interne aux environs de 50€ auquel sont rajoutés 20€ pour le boitier ainsi que les accessoires fournit avec. Il s’agit donc d’un disque dur externe ne se démarquant pas spécialement, mais proposant des performances dignes et une certaine facilité de transport.

Le produit est disponible à l’achat ici.

Storeva Xslim Noir 1 To USB 69.99€ 8 Design 8.0/10

















Contenu 8.5/10

















Transportabilité 8.0/10

















Performances 7.5/10

















Points positifs Nombreux accessoires

Design du disque

Performances correctes Points négatifs Plastique prenant les rayures Acheter sur MacWay