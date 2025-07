Test – Edifier Neobuds Planar : la haute-fidélité sans fil au creux de l’oreille

Les intras sans fil ne cessent d’évoluer, mais rares sont ceux qui osent bousculer les codes. Avec ses Neobuds Planar, Edifier prend un pari audacieux : proposer un son d’une richesse inédite grâce à une technologie planaire souvent réservée aux casques haut de gamme. Le résultat ? Un modèle qui veut séduire les audiophiles nomades sans faire de compromis sur le style, l’autonomie ou les fonctionnalités. Nous les avons testés dans toutes les conditions possibles.

Unboxing et design : élégance futuriste et finitions soignées

Dès l’ouverture, l’expérience est haut de gamme. Le coffret renferme :

Les deux écouteurs Edifier Neobuds Planar

Le boîtier de recharge USB-C

Un câble USB-C vers USB-A

Quatre paires d’embouts en silicone de tailles différentes

Une pochette de transport

La notice multilingue

Le design des Neobuds Planar tranche avec le reste du marché. Aussi, les écouteurs arborent une forme anguleuse, presque futuriste, avec un revêtement mat et des accents métallisés. Également, le boîtier adopte une ouverture magnétique et une barre LED, qui ajoute une touche premium bienvenue. En outre, d’un point de vue ergonomique, les écouteurs sont légers et stables, avec une excellente tenue même lors d’activités sportives.

Par ailleurs, le choix de matériaux inspire confiance : plastique robuste, embouts souples et contours lisses. En résumé, on sent que chaque détail est pensé pour allier style et confort.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités des Neobuds Planar

Edifier ne fait pas les choses à moitié. Aussi, sous leur apparence stylisée, les Neobuds Planar cachent une fiche technique digne des modèles audiophiles :

Transducteurs : drivers planar magnétiques de 12 mm, dotés d’une membrane ultra-mince de 2μm

Codecs audio : LDAC, LHDC, aptX, aptX adaptive, aptX Lossless, aptX HD et Snapdragon Sound

Réduction de bruit active (ANC) Adaptatif Qualcomm de 3e génération

Micros : 6 avec algorithme IA

Certification Hi-Res Audio Wireless

Connexion Bluetooth 5.4

Latence ultra-faible (mode jeu)

Autonomie : 30 h avec boîtier

h avec boîtier Étanchéité : IP55

Également, l’appairage est rapide grâce au Bluetooth 5.4, et l’application Edifier ConneX permet de régler l’égaliseur, activer ou désactiver l’ANC, modifier les contrôles tactiles ou consulter l’état de la batterie. Par ailleurs, le mode jeu réduit la latence pour une meilleure synchronisation audio/vidéo.

Utilisation : Neobuds Planar entre confort, contrôle et adaptabilité

Dès la première mise en oreille, le confort se fait sentir. Aussi, les embouts multiples permettent un ajustement personnalisé, et la légèreté des écouteurs les rend presque invisibles à l’usage. Les commandes sont réactives, bien que nécessitant un petit temps d’adaptation.

Le mode ANC fonctionne efficacement, surtout dans les fréquences basses et moyennes, Donc, les bruits de climatisation, transports ou discussions sont bien atténués.

En usage quotidien, que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels ou regarder des vidéos, les Neobuds Planar offrent une expérience fluide et intuitive. Également l’autonomie annoncée est respectée, et la recharge rapide permet de récupérer 2 heures d’écoute en 10 minutes. A noter qu’ils sont compatibles avec la charge sans fil

Performances et application : la qualité sonore au service de l’émotion

Entre autres, c’est là que les Neobuds Planar surprennent. Grâce à la technologie planaire, rarement vue sur ce format, le son est incroyablement détaillé et précis. En outre, les aigus sont cristallins, les médiums bien définis et les basses profondes sans être envahissantes. En résumé, chaque instrument se distingue, et l’espace sonore est vaste et aéré.

Également, le codec LDAC apporte un vrai plus pour les utilisateurs Android, avec un débit important. De ce fait, à volume élevé, aucune distorsion à signaler, même sur des morceaux complexes. La synergie avec l’application Edifier ConneX permet en outre d’ajuster le rendu sonore selon ses préférences ou son environnement.

Également, les différents modes sonores intégrés ajoutent une couche de personnalisation. Mention spéciale au mode jeu qui réduit la latence sur les FPS ou les vidéos.

Pourquoi choisir les Edifier Neobuds Planar ?

Avec ce modèle, Edifier vise clairement les amateurs de son pur qui souhaitent allier qualité, confort et mobilité. Ce ne sont pas de simples écouteurs TWS de plus, mais bien une proposition audacieuse dans un marché saturé. Leur technologie sonore avancée, leur ergonomie et leur finition en font une alternative crédible aux grandes marques premium.

Si vous cherchez une expérience immersive, que vous écoutez beaucoup de musique en haute qualité, ou que vous êtes simplement curieux d’essayer un autre type de transducteur, les Neobuds Planar sauront vous séduire.

Leur prix se situe autour de 200€, ce qui reste cohérent au regard de leur fiche technique. Disponibles notamment sur Amazon ou sur le site officiel d’Edifier.

Notre conclusion

Les Edifier Neobuds Planar marquent un tournant dans le segment des écouteurs sans fil. Leur qualité sonore exceptionnelle, leur confort d’utilisation et leur application complète les placent comme une référence à découvrir. On sent qu’Edifier a mis toute son expertise dans ce produit pour offrir une expérience auditive unique. Ce modèle s’adresse à ceux qui veulent plus qu’un son standard : une immersion, une clarté, une précision. Si cela vous parle, alors vous êtes la cible idéale.