GIGABYTE STEALTH ICE : l’innovation qui sublime les PC épurés

La campagne Stealth Revolution lancée par GIGABYTE séduit les amateurs de PC à la recherche d’élégance. Grâce à la série STEALTH ICE, assembler un ordinateur devient synonyme de style et d’innovation. Si vous aimez la simplicité et le design épuré, cette campagne va vous inspirer. Découvrons ensemble comment GIGABYTE réinvente la construction des PC modernes.

La campagne Stealth Revolution, une invitation à la créativité

GIGABYTE invite tous les passionnés d’informatique à rejoindre la Stealth Revolution. Avec cette campagne, la marque met en avant des PC esthétiques et des concepts originaux. Elle encourage les créateurs à imaginer leur ordinateur idéal en utilisant les meilleurs composants blancs et discrets de la série STEALTH ICE.

Les participants ont la chance de gagner une carte mère X870 AORUS STEALTH ICE. Ils sont ensuite invités à partager leurs plus belles configurations avec la communauté mondiale. Le public peut voter pour ses créations préférées et tenter de gagner des récompenses exclusives.

La série STEALTH ICE : le choix pour des PC épurés et blancs

La série STEALTH ICE a été conçue pour ceux qui rêvent d’un PC 100% blanc et sans câbles visibles. Elle regroupe des composants dernier cri comme les cartes mères X870 et B850 AORUS STEALTH ICE ainsi que la carte graphique phare AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE.

Grâce à des connecteurs inversés, le câblage est invisible, ce qui simplifie le montage et l’entretien. Le boîtier GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE offre une vue panoramique à 270 degrés sur votre PC, pour mieux mettre en valeur votre refroidissement et les LED RGB.

Des partenariats pour des configurations toujours plus flexibles

GIGABYTE ne travaille pas seul. La marque s’allie avec plus de dix fabricants de châssis réputés, comme Cooler Master ou Thermaltake. Ensemble, ils proposent plus de vingt modèles de boîtiers parfaitement adaptés à la série STEALTH ICE. Vous pouvez donc choisir la configuration la plus compatible et la plus flexible pour votre projet.

Ces partenariats offrent aux assembleurs toutes les solutions pour créer un PC unique, conforme à leurs envies et tendances.

En résumé, GIGABYTE transforme l’art du montage PC avec sa série STEALTH ICE et sa campagne Stealth Revolution. Offrez à votre futur ordinateur une allure élégante et soignée. Que vous soyez un expert ou un débutant, c’est le moment de libérer votre imagination et de partager vos créations avec le monde entier.

