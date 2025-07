L’iPad Pro M5 : enfin l’alliance parfaite entre puissance et logiciel ?

Apple prépare le lancement de son iPad Pro équipé de la puce M5 cet automne, accompagné d’iPadOS 26. Cette nouvelle génération pourrait enfin corriger un défaut majeur des modèles précédents : un matériel très puissant mais sous-exploité par le système d’exploitation. Avec cette combinaison, l’iPad Pro M5 promet d’offrir une expérience plus fluide et productive qui répondra aux attentes des utilisateurs exigeants.

Une puissance matérielle longtemps freinée par le logiciel

Depuis plusieurs années, la série iPad Pro impressionne par ses performances. Notamment, avec l’arrivée des puces M1 et M4, très proches des processeurs Mac. Pourtant, ce bond en puissance n’a jamais vraiment été exploité à son maximum sur iPad. En effet, les usages professionnels et créatifs ont parfois été freinés par des limitations logicielles, décevant les utilisateurs. Mais l’iPad Pro M5, associé à iPadOS 26, pourrait enfin combler ce fossé entre hardware et software.

Apple semble vouloir exploiter pleinement ses nouvelles capacités. Et ce, grâce à un système optimisé pour gérer plus efficacement multitâche, fenêtres multiples et tâches en arrière-plan. Cette synergie permettra une meilleure prise en charge des applications lourdes. Cela fera de l’iPad Pro un outil enfin capable de rivaliser avec certains ordinateurs portables.

iPadOS 26, une nouvelle ère pour la productivité sur l’iPad Pro M5

iPadOS 26 apporte de nombreuses améliorations, adaptées aux performances du M5. Un nouveau système de gestion des fenêtres facilitera la navigation entre applications. La gestion des tâches améliorée en arrière-plan et les nouvelles fonctions audio offriront également un confort d’utilisation accru.

Parmi les nouveautés, la barre de menu revisitée et les évolutions de l’application Fichiers renforceront l’efficacité de l’iPad Pro dans les flux de travail quotidiens. Enfin, l’écran OLED Ultra Retina XDR, déjà salué pour sa qualité, bénéficiera pleinement des améliorations apportées par la puce et le système.