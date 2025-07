Street Fighter 6 : Capcom dévoile le trailer de gameplay de Sagat et la Season Pass 3

Il y a un mois, Capcom a annoncé la Year 3 de Street Fighter 6 en dévoilant les nouveaux personnages qui intègreront le roster du jeu. Et maintenant, il est temps d’en savoir plus sur le premier combattant. Il y a quelques heures, Capcom vient de publier le trailer de gameplay de Sagat, détaillant ses nouveaux mouvements et ceux qui reviendront dans Street Fighter 6. Le studio japonais a également profité du trailer pour dévoiler le contenu de la Season Pass 3 : on vous dit tout.

Sagat dans Street Fighter 6 : Tiger Knee, Tiger Cannon…et un Tiger Jinrai ?

Capcom ne relâche pas la hype sur son jeu de combat culte. À quelques semaines de l’Evo 2025, le studio a publié une nouvelle bande‑annonce consacrée à Sagat, le premier personnage DLC de la Year 3 de Street Fighter 6. L’occasion également de dévoiler le contenu de la très attendue Season Pass 3, prévue pour s’étendre jusqu’en 2026.

Dans cette vidéo de gameplay musclée, Sagat apparaît dans une forme olympienne. Fidèle à son style Muay Thai, il enchaîne genoux, coudes et « Tiger Shots » avec une portée toujours aussi impressionnante. Capcom a pris soin de moderniser son arsenal : son Tiger Uppercut peut désormais être chargé pour infliger davantage de dégâts. Un nouveau mouvement, le Tiger Nexus, enrichit davantage son jeu offensif. Il s’agit d’une frappe au genou décomposable en overhead, high kick ou launching knee pour continuer en combo. Les joueurs de Ken habitués du Jinrai en seront heureux !

Côté Super Arts, la bande‑annonce en montre trois niveaux. Le premier, Tiger Cannon, est un projectile dévastateur. Le second, Savage Tiger, se décline en quatre variantes, offrant des options stratégiques en fonction des situations. Enfin, le troisième, Tiger Vanquisher, conclut le spectacle par une pluie de coups brutaux et un uppercut monumental.

Découvrez tout l’arsenal de Sagat dans son trailer de gameplay ci-dessous :

L’empereur du Muay Thai sera disponible dès le 5 août 2025, accompagné d’un stage inédit baptisé Proud Spire. Capcom proposera également plusieurs tenues pour Sagat, dont son costume classique des précédents opus et une version pour Street Fighter 6. Les amateurs de personnalisation pourront également compter sur de nouveaux costumes estivaux avec l’arrivée de l’Outfit 4.

La sortie de Sagat marque également le coup d’envoi de la Season Pass 3, qui s’étalera sur plus d’un an. Trois autres personnages viendront enrichir le roster : C. Viper à l’automne, Alex au printemps 2026, puis Ingrid un peu plus tard dans l’année. Des bonus tels que couleurs alternatives, accessoires, Drive Tickets et même le mini‑jeu rétro Tiger Road complètent l’offre.

Enfin, Sagat sera jouable en avant‑première lors de l’Evo 2025 à Las Vegas.