Advantech dévoile AMAX : une avancée remarquable pour l’automatisation

La transformation de l’industrie passe par des solutions fiables et intelligentes. Advantech innove avec sa nouvelle plateforme de contrôle IdO AMAX. Cette innovation promet flexibilité, performances temps réel et intégration simplifiée, répondant ainsi aux besoins des fabricants modernes.

Une plateforme de contrôle avancée pour l’automatisation industrielle

La gamme AMAX réunit PLC, IHM et fonctions IdO sur une seule plateforme logicielle. Cette solution tout-en-un simplifie l’intégration et limite les erreurs. Désormais, les industriels profitent d’une prise en main rapide et d’une gestion facilitée. Grâce à sa compatibilité avec CODESYS, Windows et Linux, l’adaptation à l’existant devient naturelle. Lexigence de précision à la microseconde pour les secteurs comme le semi-conducteur ou l’assemblage rapide est assurée.

Architecture unifiée pour des performances temps réel optimisées

La technologie EtherCAT et le système d’exploitation temps réel sont au cœur d’AMAX. L’utilisation de processeurs Intel performants garantit des cycles très courts, de 500μs à 1ms. Cette rapidité accompagne les tâches de contrôle les plus exigeantes, sans ralentissement. Trois familles de contrôleurs existent : panneaux intelligents (AMAX-PT), PC industriels (AMAX-7) et contrôleurs compacts (AMAX-5). Chacun bénéficie d’une connectivité E/S EtherCAT étendue et de protocoles comme MQTT ou Modbus.

une intégration logicielle complète et évolutive

Le logiciel AMAX Studio centralise la configuration, la programmation et le diagnostic. L’intégration devient fluide, quel que soit le secteur ou la taille de l’entreprise. Ce studio gère de nombreux protocoles industriels (PROFINET, EtherNet/IP…), afin de relier facilement tous les équipements d’automatisation. L’interface conviviale économise du temps et permet la maintenance des systèmes sans complexité.

En conclusion, Advantech révolutionne l’automatisation industrielle avec sa plateforme IdO AMAX. Les performances, la flexibilité et la simplicité d’intégration en font un choix évident pour répondre aux nouveaux enjeux de l’industrie connectée. Les fabricants disposent désormais d’un outil complet pour améliorer la qualité, la productivité et l’innovation de leurs chaînes de production.

