Plongez dans les Soldes Philips : des économies spectaculaires pour des soirées cinéma inoubliables

La marque Philips Projection frappe fort pour le lancement des soldes d’été. Le spécialiste du vidéoprojecteur propose des réductions attractives sur plusieurs de ses modèles phares. L’occasion parfaite pour transformer son salon en salle de cinéma sans se ruiner.

Des vidéoprojecteurs en promo pour tous les usages

Philips Projection réduit le prix de trois de ses références les plus populaires. Le NeoPix 230 passe à 229 € au lieu de 269 €. Le NeoPix 130, encore plus abordable, est désormais à 149 € au lieu de 179 €. Les amateurs de jeux et de films peuvent aussi craquer pour les GamePix 900 et 800 Smart, affichés à 899 €.

Ces modèles se distinguent par leur format compact et leur facilité d’utilisation. Que l’on souhaite organiser une soirée entre amis, en famille ou vivre une expérience gaming immersive, chacun peut trouver son bonheur. Grâce à leur technologie embarquée, il suffit de quelques minutes pour profiter d’une image de qualité sur n’importe quel mur.

Où profiter des promos Philips Projection pendant les soldes ?

Pour rendre l’offre encore plus accessible, la marque s’associe à plusieurs enseignes. Vous trouverez ces promotions chez Fnac, Boulanger, Carrefour, Electro Dépôt, Son Vidéo et même en ligne sur Amazon ou le site officiel Philips Projection. Aucun risque de manquer la bonne affaire, peu importe votre magasin préféré.

En résumé, ces soldes Philips Projection offrent une belle opportunité de s’équiper d’un vidéoprojecteur performant et abordable. Prêt à redéfinir vos soirées films et jeux vidéo ? Partagez vos coups de cœur et racontez-nous vos expériences en commentaire ou sur nos réseaux sociaux !