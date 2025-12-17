Zendure illumine Noël avec ses offres spéciales sur l’énergie solaire !

Vous avez raté les super-promotions de Zendure lors du Black Friday ? Pas de panique ! Zendure a remis le couvert rien que pour vous ! À l’approche des fêtes, alors que les ménages cherchent à réduire leurs dépenses face à la hausse des coûts de l’énergie, Zendure déploie une campagne de Noël qui allie économies et durabilité. Avec des promotions inédites sur ses systèmes SolarFlow et ses solutions intelligentes de gestion énergétique, la marque transforme la période festive en une opportunité de préparer un avenir plus vert. Voici les bons plans Zendure pour offrir à votre foyer une énergie propre, fiable et abordable, tout en profitant de réductions exceptionnelles.

SolarFlow 800 Plus : l’allié des balcons urbains

Le SolarFlow 800 Plus s’impose comme une solution idéale pour les foyers qui souhaitent s’équiper à moindre coût. Ce système associe un onduleur intelligent de 800 W à une batterie de 1,92 kWh. Elle est extensible jusqu’à 11,52 kWh grâce à l’ajout de batteries supplémentaires.

Sa technologie LiFePO₄ 48 V réduit les pertes d’énergie de 25%, garantissant une meilleure efficacité. Les deux MPPT de 750 W optimisent la production même en faible luminosité. Le démarrage basse tension à 14 V augmente la performance de 10 à 20% dans des conditions de faible ensoleillement. En prime, il accepte jusqu’à 1000 W d’entrée AC depuis le réseau, offrant une flexibilité rare.

Pour Noël, Zendure propose le pack SolarFlow 800 Plus avec Smart 3CT à seulement 480 €, contre 978 € habituellement. Vous pourrez ainsi transformer votre balcon en centrale solaire miniature.

SolarFlow 800 Pro : la performance au service de la flexibilité

Pour les foyers qui recherchent une solution plus avancée, le SolarFlow 800 Pro combine micro-onduleur, contrôleur central et batterie dans un système compact et intelligent. Sa capacité de base de 1,92 kWh peut être étendue jusqu’à 11,52 kWh, offrant une grande marge d’évolution. Ses quatre MPPT de 660 W permettent une alimentation solaire maximale de 2 640 W, tandis que la technologie GaN assure une efficacité de charge de 96 %.

Par ailleurs, le système de gestion de batterie 48 V réduit les pertes d’énergie de 25%, garantissant une utilisation optimale de chaque rayon de soleil. Pour Noël, Zendure propose le SolarFlow 800 Pro avec une batterie AB2000X de 1,920 Wh à 1 438 € au lieu de 2 198 €. Cette réduction rend cette solution haut de gamme plus accessible que jamais !

SolarFlow 2400 AC : la puissance pour les toits

Les ménages équipés de panneaux photovoltaïques sur toit trouveront dans le SolarFlow 2400 AC une solution plug-and-play parfaitement adaptée. Ce système repose sur une architecture couplée AC. Il peut être connecté à un micro-onduleur de 2 000 W et à un contrôleur central. De plus, il délivre jusqu’à 2 400 W de sortie AC bidirectionnelle, y compris en mode hors réseau. Cela garantit une alimentation fiable et autonome.

En outre, l’énergie est stockée dans une batterie AB3000X de 2,88 kWh, extensible jusqu’à six unités pour répondre aux besoins des foyers les plus exigeants. Pour Noël, Zendure propose le pack SolarFlow 2400 AC avec trois batteries AB3000X à 2 577 €, contre 4 196 € en prix initial !

ZENKI HEMS : l’intelligence au cœur du foyer

Au-delà du stockage d’énergie, Zendure innove avec le ZENKI HEMS. Ce dernier a récemment été mis à jour pour devenir un véritable ordinateur domestique intelligent. Ce système pilote automatiquement les pompes à chaleur et les véhicules électriques lorsque l’électricité est la moins chère, voire gratuite ou négative.

Grâce à des prises intelligentes, il intègre en quelques secondes des appareils du quotidien comme les machines à laver ou les radiateurs électriques. Cette automatisation permet de réduire les coûts tout en optimisant la consommation énergétique. Les ménages peuvent ainsi bénéficier d’une gestion fluide et intelligente de leur foyer.

Avec cette campagne spéciale de Noël, Zendure ne se contente pas de proposer des réductions. La marque invite les foyers à adopter une nouvelle manière de consommer l’énergie, plus respectueuse de l’environnement et plus économique !