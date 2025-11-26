Black Friday 2025 : Les offres Zendure SolarFlow qui révolutionnent l’énergie domestique

Alors que les prix de l’énergie atteignent des sommets en Europe, Zendure propose des solutions concrètes pour alléger les factures d’électricité. À l’occasion du Black Friday 2025, du 21 novembre au 31 décembre, la marque dévoile des promotions exclusives sur sa gamme SolarFlow, des systèmes de stockage d’énergie pour balcons et toitures photovoltaïques. Ces offres limitées permettent aux foyers d’accéder à une énergie durable, fiable et abordable, juste à temps pour l’hiver.

SolarFlow 2400 AC : la puissance pour les toitures solaires

Le SolarFlow 2400 AC est conçu pour les foyers équipés de panneaux solaires sur toiture. Grâce à son architecture AC-couplée, il se connecte facilement à un micro-onduleur de 2 000 W. Il offre aussi une sortie bidirectionnelle jusqu’à 2 400 W, même en mode hors-réseau. Sa batterie AB3000X de 2,88 kWh est extensible jusqu’à 17,28 kWh. Cela garantit une autonomie énergétique adaptée aux besoins des familles. Par ailleurs, la technologie au carbure de silicium de troisième génération assure un rendement AC exceptionnel de 96,5 %.

Pour le Black Friday, Zendure propose des packs attractifs. Citons, par exemple, le SolarFlow 2400 AC avec trois batteries AB3000X est disponible à 2 577 € au lieu de 4 196 €. Si vous préférez une configuration plus légère, le modèle avec une seule batterie AB3000X est disponible à 1 199 € au lieu de 1 798 €. Enfin, le pack avec deux batteries AB3000X est affiché à 2 038 € au lieu de 2 997 €, et inclut en bonus un Smart Meter 3CT offert. Une opportunité idéale pour investir dans une solution robuste et intelligente de stockage d’énergie domestique.

SolarFlow 800 Plus : l’entrée de gamme économique pour balcons

Le SolarFlow 800 Plus s’adresse aux foyers souhaitant une solution abordable et efficace pour leurs installations solaires de balcon. Ce système intègre un onduleur intelligent de 800 W et une batterie LiFePO₄ de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh. Grâce à ses deux MPPT de 750 W et son démarrage en basse tension à 14 V, il optimise la production même en faible luminosité. Cela améliore ainsi la génération d’énergie de 10 à 20 % par rapport aux micro-onduleurs classiques.

Pendant le Black Friday, le SolarFlow 800 Plus est proposé à 479 €, et le pack avec deux panneaux de 440 W est disponible à 819 €. Ces offres rendent l’énergie solaire accessible à tous, tout en garantissant une efficacité maximale grâce à un contrôle précis de la puissance par paliers de 1 W et un temps de réponse inférieur à trois secondes.

SolarFlow 800 Pro : l’intelligence artificielle au service de l’énergie

Le SolarFlow 800 Pro combine micro-onduleur, hub de contrôle et batterie dans un seul appareil compact. Avec une capacité de base de 1,92 kWh extensible jusqu’à 11,52 kWh, il offre une flexibilité remarquable. Ses quatre MPPT de 660 W permettent un apport solaire maximal de 2 640 W, générant plus de 2 300 kWh par an. Par ailleurs, la technologie GaN garantit un rendement de charge de 96 %. Son système de gestion de batterie, quant à lui, réduit les pertes d’énergie jusqu’à 25 %.

Les promotions Black Friday incluent le SolarFlow 800 Pro à 719 € au lieu de 999 €, ou en pack avec quatre panneaux 430 W à 959 € au lieu de 1 359 €. Enfin, le modèle avec une batterie AB2000X supplémentaire est affiché à 1 438 € au lieu de 1 678 €, avec en prime un Smart 3CT offert. Il faut savoir que ce modèle représente une avancée majeure pour les foyers cherchant une solution intelligente et autonome. La raison en est qu’il est capable d’alimenter les appareils essentiels même en mode hors-réseau.

ZENKI HEMS : une gestion énergétique intelligente

Au-delà du matériel, Zendure propose le ZENKI HEMS. Il s’agit d’un système de gestion énergétique qui offre une vision en temps réel de la consommation électrique. Il intègre les prévisions météo et les tarifs dynamiques pour programmer automatiquement la charge et la décharge des batteries. Par ailleurs, l’application Zendure permet un contrôle à distance et des analyses détaillées. Les utilisateurs pourront ainsi avoir une maîtrise totale sur leur énergie domestique.

Jusqu’au 31 janvier 2026, les clients bénéficient d’une remise supplémentaire de 5 % avec les codes « XK99X5 » sur zendure.de et « UQAS2L3F » sur Amazon. Profitez vite de cette occasion unique pour investir dans une énergie propre et un système intelligent tout en faisant des économies !