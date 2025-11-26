WhatsApp : une faille géante expose 3,5 milliards de numéros de téléphone

L’application de messagerie la plus utilisée au monde traverse une crise sans précédent. Une étude menée par des chercheurs autrichiens a effectivement révélé qu’une faille de sécurité a permis d’accéder à 3,5 milliards de numéros de téléphone. Mais aussi, à des données personnelles comme les photos de profil et les statuts. Cette fuite, qui serait la plus grande de l’histoire, concerne des utilisateurs dans le monde entier, y compris en France.

Une faille aux conséquences massives

Les chercheurs ont découvert que la vulnérabilité provenait d’une fonctionnalité basique de WhatsApp Web. Cette fonctionnalité n’est autre que la recherche de contacts. En testant automatiquement des milliards de numéros, ils ont pu confirmer l’existence de comptes et récupérer des informations visibles publiquement. La méthode était étonnamment simple et ne rencontrait aucun blocage technique. Cela a rendu l’opération possible à grande échelle.

Au total, 3,5 milliards de comptes ont été exposés, soit la quasi-totalité des utilisateurs de smartphones dans le monde. Les données compromises incluent les numéros de téléphone, les photos de profil et, parfois, des informations liées au chiffrement. En France, près de 54 millions de personnes seraient concernées. Si ces données avaient été exploitées par des cybercriminels, les conséquences auraient pu être dramatiques. Cela aurait pu aller du harcèlement ciblé à des campagnes massives de phishing.

Meta face à une crise de confiance

La maison mère de WhatsApp, Meta, affirme avoir déjà corrigé la faille. Cependant, cette affaire soulève un problème plus profond : l’utilisation du numéro de téléphone comme identifiant public. Ce choix structurel rend les utilisateurs vulnérables. En effet, il suffit de connaître ou de deviner un numéro pour accéder à certaines informations personnelles.

En tout cas, cette fuite met en lumière les limites des audits de sécurité menés par les géants du numérique. Pour une application utilisée par des milliards de personnes, l’absence de protection contre une exploitation aussi simple paraît incompréhensible. Les chercheurs insistent sur la nécessité de repenser la gestion des identifiants et de renforcer les mécanismes de protection. Pour les utilisateurs, cette affaire rappelle l’importance de surveiller leurs paramètres de confidentialité.