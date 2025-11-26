Hyland Content Innovation Cloud : des avancées impressionnantes boostent l’intelligence documentaire

Hyland Content Innovation Cloud bouscule la gestion de contenu d’entreprise. La société annonce des nouveautés majeures mêlant cloud et intelligence artificielle. Ces innovations répondent aux défis numériques des entreprises de tous secteurs. À travers une interface intuitive, Hyland promet une productivité accrue et une gestion intelligente de l’information.

Les innovations majeures du Content Innovation Cloud de Hyland

Avec le nouveau Content Innovation Cloud, Hyland accélère la transformation digitale. De plus, parmi les nouveautés, on trouve des intégrations natives avec des solutions phares comme Salesforce, Guidewire, SAP SuccessFactors et Workday. Grâce à ces intégrations, les utilisateurs bénéficient d’un accès direct et sécurisé à leurs documents essentiels. Enfin, les fonctionnalités permettent d’importer, de rechercher ou d’extraire des fichiers rapidement, sans quitter leurs outils habituels.

Intégrations intelligentes pour une gestion de contenu optimisée

Au cœur des nouveautés, les entreprises profitent d’une gestion documentaire plus fluide. L’intégration de Hyland for Salesforce par exemple, simplifie la gestion depuis l’interface CRM. Pour le secteur de l’assurance, Hyland for Guidewire ClaimCenter accélère le traitement des réclamations et réduit les coûts. Les équipes RH bénéficient aussi de services cloud intelligents avec H for SAP SuccessFactors. Pour la finance, H for Workday révolutionne l’accès aux documents, favorisant ainsi la collaboration et l’efficacité au quotidien.

L’automatisation agentique et l’IA au service des entreprises

Hyland renforce l’automatisation avec l’IA générative et de nouveaux outils. Automate Hyland facilite la création de flux de travail intelligents. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) offre des fonctions avancées d’extraction de données, même lorsque les informations ne sont pas explicites. Les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

Pour conclure, Hyland Content Innovation Cloud redéfinit la gestion de contenu d’entreprise. Les solutions apportent productivité, sécurité et agilité. Les outils répondent aux besoins croissants d’automatisation et d’optimisation. Hyland confirme ainsi sa place de leader dans la transformation numérique grâce à l’innovation permanente.

