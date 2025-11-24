Warner Bros en vente : Paramount, Netflix et Universal sont dans la course

L’industrie du cinéma et du streaming est en pleine effervescence. En effet, Warner Bros Discovery, maison des sagas cultes comme Harry Potter, Le Seigneur des anneaux et l’univers DC, a officiellement ouvert la porte à un rachat. Trois géants se disputent le studio. Il s’agit de Paramount Skydance, Netflix et Universal. Cette bataille à plusieurs milliards de dollars pourrait bouleverser l’équilibre d’Hollywood et redessiner le paysage mondial du divertissement.

Paramount Skydance serait le favori avec une offre colossale pour racheter Warner Bros

Parmi les prétendants, Paramount Skydance apparaît comme le grand favori. À peine sa fusion validée aux États-Unis, le PDG David Ellison a formulé une première offre à Warner Bros. Si elle n’avait pas convaincu au départ, la société a rapidement renforcé sa proposition. Avec une somme dépassant les 60 milliards de dollars, Paramount affiche clairement ses ambitions.

Son objectif serait de créer un conglomérat capable de rivaliser avec les géants de la Silicon Valley comme Apple ou Amazon. En s’alliant à Warner Bros, Paramount espère remettre les acteurs historiques du cinéma et de la télévision au même niveau que les mastodontes technologiques. Par ailleurs, les liens politiques de David Ellison pourraient aussi faciliter la validation de la transaction.

Netflix et Universal, des candidatures stratégiques mais fragiles

De son côté, Netflix mise sur sa puissance dans le streaming. Avec plus de 300 millions d’abonnés, la plateforme pourrait intégrer les 120 millions de clients HBO Max et renforcer son avance sur Disney+ et Prime Video. De plus, ce rachat lui offrirait des licences emblématiques du grand écran. Toutefois, la stratégie de Netflix, souvent éloignée des sorties en salle, inquiète les exploitants de cinémas. La firme promet de maintenir la distribution traditionnelle. Toutefois, l’avenir des projets à venir reste incertain.

Universal Comcast, quant à lui, voit dans Warner Bros une opportunité d’élargir son catalogue. Mais aussi, de renforcer sa position dans la SVoD. En combinant HBO Max à ses services Peacock et Universal+, le groupe pourrait atteindre la troisième place mondiale du streaming. Cependant, des obstacles politiques risquent de compliquer la validation de l’opération. En particulier, à cause des tensions entre Donald Trump et certaines figures de Comcast.

En tout cas, la décision finale devrait intervenir d’ici Noël. Toutefois, la transaction nécessitera au moins une année pour passer les étapes de régulation aux États-Unis et en Europe. Quoi qu’il en soit, ce rachat s’annonce comme l’un des plus marquants de l’histoire du cinéma. Il serait effectivement comparable à l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney ou de MGM par Amazon.