Testsigma propose une nouvelle avancée pour des tests logiciels efficaces

Le monde du test de logiciels évolue très vite. Pour répondre à cette cadence, Testsigma lance Atto 2.0, une solution innovante destinée aux équipes d’assurance qualité. Cette nouvelle version promet d’accélérer les cycles de développement et d’améliorer la qualité des produits numériques.

Les innovations apportées par Atto 2.0 pour les tests logiciels

Atto 2.0 apporte trois axes majeurs : adaptation, proactivité et intelligence contextuelle. Grâce à l’IA, il surveille l’évolution des applications en temps réel. Ainsi, chaque modification est prise en compte. Cette version offre une couverture de test adaptée aux besoins réels des utilisateurs. Il ne s’agit plus seulement de suivre le code, mais d’anticiper tous les scénarios possibles.

De nombreuses équipes perdent du temps à mettre à jour leurs tests à chaque changement. Atto 2.0 automatise ce processus. Il détecte tout nouvel usage ou parcours utilisateur, puis ajuste les tests sans intervention manuelle. L’outil met aussi en avant les zones à risque. Les équipes de QA se concentrent alors sur l’essentiel. Résultat : moins de délais, moins d’erreurs et une meilleure réactivité.

Un système intelligent au service des équipes de développement

Le système d’Atto 2.0 fonctionne en continu. Il travaille en arrière-plan pour signaler instantanément les impacts des mises à jour. Par ses fonctionnalités d’auto-réparation, il maintient la suite de tests à jour en permanence. Cela réduit la charge de travail manuel. Par ailleurs, il facilite le lancement plus rapide et plus sûr des nouvelles versions logicielles.

En résumé, Testsigma confirme sa place parmi les leaders des solutions de test logiciel avec Atto 2.0. Cette nouveauté permet aux équipes de gagner en efficacité et en fiabilité. Les cycles de publication accélérés ne sont plus un frein, mais une opportunité d’améliorer la qualité en continu. Les équipes peuvent ainsi livrer des logiciels robustes en toute confiance. Essayez Atto 2.0 et transformez votre manière de tester !

