TEST – Dreame Matrix10 Ultra, trois serpillères ou rien

Le Dreame Matrix10 Ultra vise explicitement le segment premium, avec un prix de 1 599 €. Il se positionne comme une proposition atypique, pensée pour proposer une polyvalence rarement atteinte sur un robot aspirateur autonome. Sa particularité repose sur un système inédit de trois sets de serpillères interchangeables automatiquement, qui adaptent le lavage en temps réel selon le type de sol. Dreame cherche ainsi à dépasser les limites des systèmes classiques, souvent cantonnés à une unique configuration peu modulable. Ajoutez à cela une puissance d’aspiration de 30 000 Pa et une navigation IA avancée, et l’on obtient une machine ambitieuse, pensée pour gérer tous les environnements. Reste à voir si ce pari technologique tient ses promesses.

Notre avis en bref sur le Dreame Matrix10 Ultra

Le Dreame Matrix10 Ultra s’inscrit dans une catégorie à part. Sa polyvalence en lavage représente sa vraie force : aucun autre robot ne propose trois modules de serpillères qui se changent seuls selon la surface. L’appareil devient alors particulièrement cohérent dans des logements mêlant carrelage, parquet sensible ou sols stratifiés. La station gère tout, et l’utilisateur n’a plus aucun choix à faire. En contrepartie, cette mécanique impose une base massive, bien plus volumineuse que la moyenne, qui affecte forcément son intégration dans un intérieur. Le mode boost, malgré une aspiration impressionnante de 30 000 Pa, réduit fortement l’autonomie et limite son usage en grands espaces.

On obtient un robot singulier, souvent convaincant, parfois trop ambitieux pour son propre bien. Un modèle qui plaira surtout à ceux qui veulent une gestion ultra-automatisée du lavage, même au prix d’un encombrement important. Un bon produit, mais pas exempt de limites.

Unboxing du Dreame Matrix10 Ultra

Le Dreame Matrix10 Ultra arrive dans un emballage complet, fidèle à son positionnement premium. On y retrouve le robot, imposant dès la sortie de la boîte, ainsi que la station de base massive qui sert à la fois de plateforme de changement de serpillères, de lavage et de gestion des réservoirs. Dreame fournit l’ensemble des accessoires nécessaires : plusieurs sets de serpillères adaptés aux trois modes de lavage, les bacs d’eau propre et d’eau sale, un sac à poussière préinstallé, la solution de lavage et les différents éléments d’entretien. Rien ne manque, et l’on peut lancer le robot en conditions optimales dès l’installation initiale. Le robot lui-même reste compact malgré ses capteurs VersaLift, rétractables ou non, qui modifient légèrement sa hauteur.

La station, en revanche, impressionne. Ses dimensions très supérieures à la moyenne s’expliquent par le mécanisme motorisé de changement automatique de serpillères. L’intérieur abrite les rails, le système de lavage, les réservoirs, et l’espace nécessaire à la gestion des trois modules. L’ensemble fait rapidement comprendre que le Matrix10 Ultra n’est pas pensé pour les petits espaces. Les matériaux choisis restent de qualité, avec un assemblage soigné et un agencement clair. L’unboxing confirme immédiatement l’orientation haut de gamme du produit, comme son ambition technologique.

Installation et facilité d’utilisation du Dreame Matrix10 Ultra

L’installation du Dreame Matrix10 Ultra reste simple malgré l’ampleur de la station. On déballe, on branche, et l’application guide chaque étape. Le robot se connecte rapidement au réseau Wi-Fi grâce au QR code affiché dans l’application. La configuration générale demande peu d’effort et permet un démarrage rapide. Les trois modules de serpillères sont automatiquement détectés par la station, ce qui simplifie la mise en route. L’ensemble du processus reste accessible, même pour un utilisateur non habitué à ce type de produit. La station impose cependant un placement réfléchi, car elle nécessite un espace large et dégagé. Le Matrix10 Ultra s’intègre donc mieux dans un logement avec une zone dédiée.

L’usage quotidien reste fluide. Le robot identifie chaque type de sol grâce à ses capteurs et adapte le module de lavage sans intervention. Les notifications sont claires et précisent les changements de serpillères, les cycles de nettoyage ou le remplissage des bacs. L’interface propose des réglages précis, dont la gestion de l’aspiration, du lavage, ou des zones interdites. La navigation dans l’application reste intuitive et stable. L’entretien se limite au remplissage des réservoirs et au remplacement occasionnel des consommables. Le robot maintient ses serpillères propres automatiquement, ce qui réduit fortement les tâches manuelles. L’expérience d’utilisation reste cohérente malgré l’impact visuel de la station.

Performance et efficacité du Dreame Matrix10 Ultra

Le Dreame Matrix10 Ultra affiche une puissance d’aspiration de 30 000 Pa, très élevée pour un robot domestique. La brosse duo HyperStream assure une bonne gestion des poils et des débris longs. L’aspiration reste stable, même sur des surfaces exigeantes. Le robot couvre les pièces rapidement grâce à sa navigation VersaLift DToF. Les obstacles sont détectés tôt, ce qui évite les arrêts inutiles. L’IA RVB fonctionne bien et limite les erreurs courantes vues sur d’autres robots. Le mode boost augmente nettement la puissance, mais réduit fortement l’autonomie. Il reste utile pour les tapis épais ou les zones très sales. Le résultat global reste cohérent, même si la consommation énergétique grimpe vite en mode intensif.

La partie lavage tire profit des trois sets de serpillères interchangeables. Les serpillères douces fonctionnent bien sur parquet et sols sensibles. Les modèles plus abrasifs gèrent les taches légères sur carrelage sans difficulté. Le changement automatique améliore l’efficacité globale, car chaque sol reçoit un traitement adapté. Les limites apparaissent toutefois sur les taches tenaces qui nécessitent plusieurs passages. Le robot ne remplace pas un nettoyeur manuel pour les traces incrustées. La station nettoie bien les serpillères, mais un rinçage manuel reste parfois utile. L’efficacité générale reste bonne, mais pas parfaite. Le système apporte cependant une réelle valeur ajoutée par rapport aux serpillères classiques.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Dreame Matrix10 Ultra profite d’une IA avancée pour gérer la détection d’obstacles. La caméra RVB et l’éclairage 3D permettent une analyse précise de l’environnement. Le robot évite mieux les câbles, chaussures et objets bas. Les erreurs de navigation restent rares, même dans un intérieur encombré. Le VersaLift ajuste la hauteur du capteur pour améliorer la vision dans différents scénarios. Cette flexibilité aide le robot à analyser les pièces avec plus de fiabilité. L’ensemble réduit les collisions et les trajectoires inutiles. Le comportement reste cohérent, même dans les zones complexes. Le robot apprend les habitudes du logement et ajuste progressivement ses schémas.

La gestion des serpillères apporte aussi une fonctionnalité supplémentaire notable. Le changement automatique des modules permet un vrai gain de précision. Le robot adopte la bonne technique immédiatement, sans réglage manuel. Les transitions entre sols durs et sols sensibles deviennent plus naturelles. Les zones mixtes ou complexes sont nettoyées avec plus de cohérence. Les serpillères se lavent et se sèchent dans la station, ce qui réduit les risques d’odeurs. Le séchage limite aussi le développement de bactéries. Le système reste unique dans sa conception et son exécution. C’est l’un des points clés du Matrix10 Ultra.

Cartographie avancée

La cartographie du Matrix10 Ultra est très détaillée. Le robot génère des plans précis grâce à sa navigation DToF. Chaque pièce est identifiée rapidement lors du premier passage. Les murs, meubles et zones étroites apparaissent clairement dans l’application. L’éditeur de carte reste complet et permet de séparer ou fusionner les pièces. Les zones interdites, murs virtuels et zones de lavage renforcé sont simples à créer. Le robot utilise ensuite ces données pour optimiser ses parcours. Les trajets sont efficaces et évitent les répétitions inutiles. Le système assure une couverture stable et cohérente.

Les cartes 3D apportent un complément visuel utile. Elles permettent de comprendre la circulation du robot dans les pièces. Les obstacles détectés apparaissent aussi sur la carte, ce qui aide à analyser les zones problématiques. Le robot peut gérer plusieurs étages grâce aux cartes enregistrées. Il adapte sa stratégie selon chaque étage sans nécessiter de reconfiguration. Les transitions d’un espace à l’autre restent fluides. Le suivi en temps réel reste précis et stable. La cartographie complète renforce clairement l’expérience d’usage.

Contrôle à distance et intégration domotique

Le Matrix10 Ultra s’intègre bien dans une maison connectée. L’application permet de tout régler à distance. On peut lancer une session, modifier un mode ou ajuster le lavage facilement. Les routines automatiques fonctionnent bien et déclenchent le robot à horaires fixes. L’historique des nettoyages reste clair et détaillé. Les notifications informent rapidement des changements de serpillères, du niveau d’eau ou de la maintenance. Le contrôle reste stable, même loin du domicile. Le robot réagit rapidement aux commandes et met à jour sa carte automatiquement.

L’intégration avec Google Home et Alexa reste simple. On peut lancer ou arrêter le nettoyage par la voix. Les options avancées nécessitent toutefois l’application mobile. L’approche reste donc hybride. Le robot fonctionne aussi en mode hors connexion pour les routines locales. Les interactions domotiques sont suffisantes pour un usage quotidien. Le système global apporte une vraie souplesse d’utilisation. L’expérience reste fluide et cohérente, même pour un utilisateur peu familier avec la domotique.

Conclusion : que vaut le Dreame Matrix10 Ultra ?

Le Dreame Matrix10 Ultra propose une approche ambitieuse et très automatisée du nettoyage domestique, portée par un système unique de trois sets de serpillères interchangeables qui améliore nettement la précision du lavage. Sa puissance d’aspiration, sa navigation solide et son application complète en font un appareil performant et cohérent au quotidien. Toutefois, cette technologie impose une station massive, une autonomie perfectible en mode boost et des performances de lavage parfois en retrait face aux taches tenaces. Le Matrix10 Ultra reste un bon robot, innovant et agréable à utiliser, mais son ambition le place dans une niche. Son prix élevé et son encombrement important limiteront son adoption, même si l’expérience globale reste positive.

