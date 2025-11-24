Black Friday ATTACK SHARK : des offres exceptionnelles à ne pas manquer

Avec le Black Friday ATTACK SHARK, les gamers ont cette année une raison de se réjouir. Un événement exclusif débarque avec des promotions imbattables sur les claviers, souris et accessoires. Voici ce que la marque propose pour tous les amateurs de matériel de jeu.

Le nouveau clavier R85 HE : rapidité et personnalisation inégalées

Le clavier magnétique R85 HE fait figure de star cette année. Grâce à sa précision de déclenchement de 0,005 mm et son taux d’interrogation de 8 000 Hz, il garantit une saisie ultra-rapide. Les joueurs gagneront ainsi en efficacité lors de leurs parties les plus intenses.

Ce clavier innove aussi avec ses points de déclenchement réglables et la fonction DKS, permettant plusieurs actions par touche. Pour une immersion totale, il propose un éclairage RGB personnalisable et un bouton multimédia pour un contrôle facile de l’audio. Le tout avec 15 % de réduction dès 67,99 $ durant le Black Friday.

Des réductions importantes sur le matériel de jeu ATTACK SHARK

La marque ne se limite pas à un seul produit. Pendant toute la période du Black Friday ATTACK SHARK, de nombreux accessoires sont proposés à prix cassés :

Souris de jeu X3 avec 23 % de réduction

avec Clavier magnétique X68 HE à 20 % de réduction

à Souris de jeu X11 à 23 % de réduction

à Souris R5Ultra 8K fibre de carbone à 23 % de réduction

à Souris R11 Ultra 8K fibre de carbone à 15 % de réduction

Les bundles permettent de profiter d’économies supplémentaires, sans oublier le tapis de souris offert sur certains packs.

Des offres exclusives et cadeaux exceptionnels pour le Black Friday

Le Black Friday ATTACK SHARK, c’est aussi des cadeaux à la clé. Deux sessions de cadeaux sont prévues avec claviers X85 et souris X6 à gagner. Les premiers inscrits profitent de remises immédiates :

5 $ dès 40 $ d’achat 10 $ dès 100 $ 20 $ dès 200 $

Pour toute commande dépassant 99 $, un cadeau aléatoire accompagne la livraison. Enfin, le 28 novembre, chaque achat est récompensé par une peluche-mascotte officielle ATTACK SHARK.

Avec Black Friday ATTACK SHARK, la marque rend le matériel de jeu haut de gamme plus accessible. Entre innovations technologiques, promotions exclusives et cadeaux, les joueurs y trouveront de quoi renouveler leur équipement sans se ruiner. Profitez de cette occasion unique pour découvrir ou redécouvrir toute la gamme de produits ATTACK SHARK.

Lisez notre dernier article tech : Test – Nothing Headphones (1) : Vous pouvez ranger les AirPods Max