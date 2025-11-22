Test – Nothing Headphones (1) : Vous pouvez ranger les AirPods Max

Nothing continue son aventure dans l’univers audio avec un casque aussi intrigant qu’ambitieux. Le Nothing Headphones (1) ne se contente pas d’exister : il veut marquer, surprendre et imposer sa propre vision du son moderne. Fidèle à son esthétique transparente et à sa philosophie du design minimaliste, la marque londonienne ose ici un format circum-aural qui allie innovation, confort et audace stylistique.

Ce premier casque signé Nothing s’inscrit dans une continuité : celle d’un écosystème cohérent où l’expérience utilisateur compte autant que la fiche technique. Entre sa réduction de bruit performante, ses matériaux haut de gamme, et son confort durable, le Headphones (1) cherche à séduire autant les mélomanes que les utilisateurs du quotidien.

Mais réussit-il à tenir la promesse d’un son pur, équilibré et immersif ? Nous l’avons porté, testé et écouté pendant plusieurs jours pour en juger.

Notre avis en bref

Dès la première écoute, le Nothing Headphones (1) impressionne par son équilibre général. Le design, fidèle à l’ADN de la marque, joue sur la transparence et les contrastes. Les finitions sont exemplaires, la housse rigide fournie est élégante et protectrice, et les accessoires inclus, notamment le câble jack 3,5 mm, témoignent d’un soin rare aujourd’hui.

L’expérience d’écoute est à la hauteur : réduction de bruit active efficace, confort remarquable même après plusieurs heures et rendu audio riche, détaillé et puissant. Nothing signe un casque aussi bien pensé que séduisant, à un prix qui défie toute concurrence dans sa catégorie.

Unboxing et design du Nothing Headphones (1)

L’ouverture de la boîte Nothing est toujours un petit moment d’émotion. Le packaging reprend le code visuel épuré propre à la marque, avec une présentation nette et soignée. On découvre le casque plié dans sa housse de transport rigide, puis, en dessous, un câble USB-C tressé et un câble audio jack 3,5 mm de très bonne qualité. Cette simple présence ravira les amateurs de connexions filaires, souvent frustrés par les casques récents.

Visuellement, le Nothing Headphones (1) affiche une signature unique. Le design transparent emblématique est ici subtilement réinterprété : les coques laissent apparaître certaines structures internes, tandis que l’ensemble reste étonnamment sobre. Par ailleurs, le coloris blanc, légèrement nacré, renforce cette impression de pureté et de cohérence avec le reste de la gamme Nothing.

La qualité de fabrication est irréprochable. Les charnières en aluminium brossé respirent la solidité, les coussinets en mousse à mémoire de forme épousent parfaitement la tête, et l’arceau, bien rembourré, assure un maintien ferme sans pression excessive. Le casque est léger malgré sa taille, ce qui le rend agréable sur de longues sessions.

Ce design n’est pas qu’un simple exercice de style. L’ergonomie suit la même logique minimaliste : chaque bouton, chaque repère lumineux a une fonction claire et intuitive. Aussi, le Headphones (1) réussit l’équilibre entre modernité et confort d’usage, un pari que peu de concurrents parviennent à tenir.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Le Nothing Headphones (1) se positionne dans le segment premium sans tomber dans la démesure grâce à son prix contenu autour des 280 €. Il embarque les dernières technologies audio tout en conservant une approche sobre et cohérente.

Spécifications principales :

Transducteurs dynamiques 40 mm en graphène

Bluetooth 5.3 avec codecs LDAC, AAC et SBC

Réduction de bruit active (ANC) jusqu’à 42 dB

Mode transparence adaptatif

Batterie 1040 mAh 60 heures (ANC désactivé) / 30 heures (ANC activé)

Charge complète : 110 minutes

Connexion filaire via câble jack 3,5 mm inclus

Multipoint : connexion simultanée à deux appareils

Compatibilité Nothing X App

Poids : 329 g

Dès la première utilisation, on perçoit la patte Nothing : l’appairage est instantané grâce à la puce intégrée Nothing OS qui reconnaît immédiatement les produits de la marque. Également, l’application compagnon Nothing X, disponible sur Android et iOS, permet d’ajuster finement les réglages : égaliseur à plusieurs bandes, niveau de réduction de bruit, mode transparence et gestion des commandes.

Les emplacements et boutons sont précis et réactifs : molette pour le volume, clic pour la lecture, bouton pour activer l’ANC. La logique gestuelle reste intuitive et efficace.

L’ANC, justement, s’avère redoutablement performante. Nothing a intégré 6 micros et un mode adaptatif qui isolent aussi bien les bruits constants (train, climatisation) que les sons aigus. Dans les transports, l’effet est immédiat et naturel : on reste dans sa bulle sonore sans impression d’étouffement.

Performances et efficacité du headphones (1)

Ce casque impressionne dès les premières minutes d’écoute. Les transducteurs offrent une restitution sonore d’une clarté exemplaire. Les basses sont profondes mais maîtrisées, les médiums équilibrés, et les aigus filent sans agressivité. Ainsi, Nothing a trouvé le juste équilibre entre précision technique et plaisir d’écoute.

En streaming haute qualité (LDAC activé), la scène sonore se révèle ample et immersive. Par ailleurs, les instruments se détachent avec finesse, les voix restent naturelles et présentes. Sur des morceaux acoustiques comme Hotel California ou des productions plus denses comme Random Access Memories, le Headphones (1) garde une dynamique homogène, sans saturation.

L’égaliseur intégré à Nothing X permet de personnaliser l’expérience. Ainsi, les différents modes sont fidèles, chacun y trouvera son goût et un supplément de chaleur sans sacrifier la précision.

En mode réduction de bruit, la performance est bluffante. Les moteurs d’avion, les bruits de métro ou les conversations lointaines disparaissent presque totalement. Le mode transparence, lui, restitue naturellement les sons extérieurs sans latence perceptible, idéal pour rester attentif à son environnement.

La qualité des appels mérite également d’être saluée : les micros captent la voix avec netteté, sans effet métallique. Même en extérieur, le casque maintient une excellente clarté grâce à sa technologie de réduction du vent.

Enfin, la batterie est une réussite totale. En utilisation mixte (ANC activée, volume modéré), le casque tient aisément plus de 40 heures. La recharge rapide via USB-C est un vrai atout : dix minutes suffisent pour repartir avec dix heures d’autonomie.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi lire nos autres tests du Nothing Phone (3a), qui partage le même ADN design et technique, et celui du Phone (3).

Utilisation au quotidien

Porter le Nothing Headphones (1) au quotidien, c’est redécouvrir le plaisir d’un casque bien conçu. Rien n’a été laissé au hasard. Le confort est impeccable : les coussinets en mousse dense épousent la forme des oreilles, la pression sur la tête reste constante, et la ventilation évite toute sensation de chaleur. Ainsi, même après plusieurs heures, aucune gêne.

Les boutons physiques et commandes tombent naturellement sous les doigts. Les surfaces de contact sont précises, la latence est imperceptible, et les gestes se mémorisent rapidement. De ce fait, Nothing a fait le choix d’une interface cohérente et intuitive, qui ne nécessite aucun apprentissage.

Dans une journée type, le casque passe du bureau aux transports, puis au salon sans faiblir. La connexion multipoint facilite la vie : on peut passer d’un ordinateur portable à un smartphone Nothing Phone (3) sans coupure. L’expérience dans l’écosystème Nothing est fluide, stable et homogène, ce qui renforce la cohérence entre les produits.

Sur le plan esthétique, le Headphones (1) assume pleinement son originalité. Certains le trouveront osé, d’autres y verront une touche de fraîcheur bienvenue. Posé sur une table, il attire le regard. Porté, il dégage une identité forte, sans en faire trop. C’est une signature, au sens propre.

Pour les curieux, vous pouvez aussi découvrir notre test des Nothing Ear (3) qui complète parfaitement ce casque.

Pourquoi acheter le Nothing Headphones (1)

Le Nothing Headphones (1) s’impose comme l’un des casques les plus intéressants de sa catégorie. Il combine un design novateur, une réduction de bruit impressionnante, et un rapport qualité-prix difficile à battre. À moins de 300 euros, il se positionne comme une alternative crédible aux mastodontes du marché comme Sony, Bose ou Apple, tout en proposant une identité bien à lui.

C’est un casque pour ceux qui cherchent plus qu’un simple accessoire audio : une expérience cohérente, un objet de design, et une signature sonore équilibrée. Le Nothing Headphones (1) s’intègre naturellement dans un écosystème fluide, que ce soit avec le Nothing Phone (3) ou les Nothing Ear (3), tout en restant parfaitement utilisable sur n’importe quel appareil Bluetooth.

Sur le plan sonore, il rivalise sans peine avec des modèles plus chers, tout en offrant un confort et une autonomie supérieurs à la moyenne. Bref, une réussite.

Son prix, autour de 280 €, confirme son positionnement malin : un casque haut de gamme à tarif maîtrisé, sans compromis sur la qualité.

Conclusion

Nothing réussit son entrée dans le monde des casques audio avec brio. Le Headphons (1) incarne parfaitement la philosophie de la marque : allier simplicité, performance et personnalité. L’expérience d’écoute est immersive, les finitions sont premium et la réduction de bruit rivalise avec les références du marché.

Entre design audacieux, confort impeccable et sonorité maîtrisée, ce casque coche toutes les cases. Le plaisir d’écoute et la cohérence d’ensemble dominent. C’est un produit qui ne cherche pas à tout faire, mais qui fait tout bien. Une première réussite sonore, et sans doute le début d’une nouvelle lignée chez Nothing. Pour conclure, je ne compte plus les fois où l’on m’a demandé « c’est quoi ton casque ? il est terrible » !