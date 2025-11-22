Anycubic dévoile trois imprimantes 3D innovantes et puissantes

La fabrication à domicile évolue vite. Anycubic le prouve encore au salon Formnext 2025, à Francfort. Cette année, la marque dévoile trois imprimantes 3D innovantes. Ces nouveautés rendent la technologie professionnelle plus accessible. Si vous cherchez fiabilité et performance sur votre bureau, lisez la suite.

Les nouvelles imprimantes 3D Anycubic : innovations majeures au bureau

Anycubic présente trois modèles phares : Kobra S1 Max, Kobra X, et la résine Photon P1. Chaque imprimante répond à des besoins variés. Elles proposent des caractéristiques dignes des machines industrielles. La marque souhaite effacer la limite entre loisir et production professionnelle.

Kobra S1 Max et Kobra X : performances et polyvalence accrues

La Kobra S1 Max se distingue par son volume généreux de 350 x 350 x 350 mm. Elle gère des matériaux techniques tels que le PC, le PA, l’ABS et les composites à fibre de carbone. Le système ACE 2 Pro garantit stabilité, silence et changements rapides de couleur.

Chambre chauffée à 65°C pour une meilleure qualité.

Lit chauffant à 120°C pour des pièces robustes.

Nivellement automatique précis avec LeviQ 3.0.

La Kobra X offre l’impression multicolore et multi-matériaux, idéale pour la créativité. Sa technologie ACE GEN2 améliore les changements de couleur et réduit les déchets. Elle imprime jusqu’à 19 couleurs, et combine divers matériaux, comme PLA et TPU.

Photon P1 : précision et rapidité pour l’impression en résine

La nouvelle Photon P1 s’adresse aux utilisateurs exigeants en matière de résine. Elle prend en charge un large choix de résines, jusqu’à 8 000 cps. Ce modèle propose une plateforme double et un système bimatière avec deux cuves. Son film « Wave Release » réduit la force lors du retrait des pièces, minimisant ainsi les défauts.

Répétabilité de l’axe Z à ±0,01 mm pour des finitions précises. Moteur optique LightTurbo 4.0 pour une lumière homogène à 92%. Destinée aussi bien au prototypage qu’à la petite série.

Pour conclure, Anycubic marque une nouvelle étape dans l’impression 3D de bureau. Leurs trois nouvelles machines, Kobra S1 Max, Kobra X et Photon P1, renforcent les possibilités pour les créateurs. Grâce à ces innovations, la fabrication professionnelle devient accessible à tous. C’est le moment idéal pour découvrir de nouvelles solutions, et donner vie à vos projets avec ces machines performantes.

